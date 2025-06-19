晶華集團海外續拓點 潘思亮：每年營收拚雙位數成長

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（中央社記者江明晏台北19日電）晶華董事長潘思亮今天表示，台灣因為有AI、高科技競爭力，經濟受全球局勢逆風影響小，未來2、3年晶華集團在海、內外持續拓點，目標每年營運雙位數成長；他樂觀看好旅宿業可望引進外籍員工政策，因為「缺工是國旅品質下降的元兇」。

晶華今天舉行股東常會，董事長潘思亮受訪表示，各國都在跟美國談判關稅，台灣和美國是夥伴關係，主題是投資換取關稅，而美國聯準會擔憂關稅造成物價上升和經濟下滑，就算只有10%以上的關稅，也會到第3季開始影響。

他表示，目前是以色列、伊朗戰事最讓人擔憂，因為戰事會導致石油價格走高，造成通膨，恐影響全球經濟表現，但台灣畢竟AI、高科技方面有實力，受到影響相對小。

對於關稅和匯率對經濟影響，潘思亮說，台灣出口產品集中在美國，廠商可提高價格或轉嫁廠商，認為關稅和匯率對台灣影響有，但沒有想像地大。

針對旅宿業開放外籍員工政策，潘思亮直言，「缺工是國旅品質下降的元兇」，由於國內媒合也找不到員工，且流動率高，很難維持服務品質，也要加薪吸引人才，都會轉嫁到國旅價格上，長期以來就是惡性循環，呼籲政府相關部門要大量開放外籍員工，尤其是開放清潔、房務等基層員工。

針對海外布局，潘思亮表示，在麗晶海外新據點開幕挹注下，今年晶華的權利金已較去年倍增，且未來2、3年在台灣、海外將持續開出新據點，目標每年都可達雙位數成長。

晶華旗下的捷絲旅大阪心齋橋館開幕至今，受惠日本旅遊熱潮，住房率一直維持在8成以上，日前已與Just Sleep捷絲旅大阪心齋橋館的業主完成簽約，著手進行大阪心齋橋二館的籌建，預計2027年開幕。

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在麗晶的海外布局部分，潘思亮提到，麗晶已陸續在洛杉磯、峇里島、坎城等開出新據點，未來還有京都、沙烏地阿拉伯等將陸續加入，將挹注每年營運達雙位數成長。

台灣部分，預計未來2年則將有林口晶英薈旅、林口捷絲旅、墾丁捷絲旅以及頭城晶泉丰旅等陸續加入營運版圖。（編輯：潘羿菁）1140619