倫敦會談後 何立峰赴山東調研盼企業深耕國際市場

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（中央社記者呂佳蓉北京19日電）美中倫敦會談後，中國國務院副總理何立峰17日至18日前往山東調研外經貿工作，強調今年以來面對複雜嚴峻的國際環境，中國外經貿製造企業克服諸多困難，希望企業繼續深耕國際市場。

何立峰是中美經貿中方牽頭人，於倫敦當地時間9至10日代表中方出席美中經貿磋商機制首次會議，然而會議的結果至今還未正式對外公布。

據新華社報導，何立峰在17日至18日於山東調研外經貿工作時強調，要加大穩外經貿支持力度，加強對企業支持服務保障，充分發揮企業競爭優勢，持續推動外經貿高質量發展。

何立峰還到訪德州、青島，走訪多家外貿出口商品生產企業，了解企業接單、生產、技術創新和開拓國際市場情況，聽取企業主要訴求。

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何立峰指出，今年以來面對複雜嚴峻的國際環境，中國外經貿製造企業克服諸多困難。希望企業敢於直面問題，應變求變，發揮自身優勢，繼續專注主業，深耕國際市場，不斷推動產品、技術和業態創新升級，主動融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，持續提供物美價廉的產品和優良服務。

何立峰並指，地方政府商務等相關部門要幫助外經貿企業解決實際問題訴求。（編輯：陳鎧妤）1140619