弘塑：機台報價改以新台幣或人民幣 減緩匯兌損失

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（中央社記者張建中新竹19日電）半導體設備廠弘塑今天表示，為避免美元貶值造成匯兌損失影響，除降低美元現金部位，機台報價也改以新台幣或人民幣，估計未來美元營收比重將降到10%以下。

弘塑今天召開股東常會，股東關心新台幣升值的影響。弘塑指出，美元現金部位最高時達4000多萬美元，因預期美元可能走貶，今年4月底美元崩跌時，美元現金部位已降至900萬美元。

弘塑表示，內部預期未來3個月內新台幣會持續升值，因此美元現金會盡速處分，目前美元現金部位僅約700萬美元。

至於應收帳款方面，弘塑指出，機台報價由美元改為新台幣或人民幣等其他幣別，估計未來美元營收比重將降至10%以下。

弘塑總經理黃富源說，去年機台出貨數量較前年增加，雖然目前客戶採購決策保守，不過，未來營運展望依然樂觀，預期今年出貨量將比去年更多。

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弘塑董事長張鴻泰表示，目前在手訂單金額不便透露，訂單能見度已達明年下半年。

弘塑董事會3月決議發行國內無擔保轉換公司債，張鴻泰說，這是弘塑上櫃以來首度自資本市場籌資，發行原因與業務有關，包括投資或併購。（編輯：林淑媛）1140619