高雄男咖啡廳公然猥褻 妨害風化罪送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄一名男子被民眾蒐證爆料在星巴克公然猥褻，警方昨天循線逮捕涉案呂姓男子，查出呂男15日在新崛江店家也有類似犯行，全案依妨害風化罪函送高雄地檢署偵辦。

有民眾在社群平台Threads發文指出，17日下午和朋友在星巴克閒聊等女兒下課，卻發現一名男子面對人群公然猥褻。由於現場有許多鄰近國中學生，發文者除示意朋友報警，也立即拍攝蒐證，並告知店員多留意，保存監視器畫面，同時提醒附近家長叮嚀小孩遠離陌生人。

透過 Google News 追蹤中央社

高雄市政府警察局新興分局今天指出，警方接獲報案後立即前往店家調查，調閱監視器畫面鎖定涉案42歲呂姓男子；警方另外查出，呂男疑為慣犯，15日下午也被指控在新崛江一間店家公然猥褻，昨天下午3時許順利查獲，並依妨害風化罪將其函送高雄地檢署偵辦。

新興警分局呼籲，民眾如遇到可疑人士時，可立即撥打報案專線，並強調對這類妨害風化不法行為絕不姑息，定會依法嚴辦。（編輯：張雅淨）1140619