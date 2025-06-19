靠攏中國引關切 紐西蘭暫停金援庫克群島

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（中央社威靈頓19日綜合外電報導）隨著庫克群島與中國關係日益加深，與紐西蘭的關係正持續惡化；紐西蘭今天宣布，將暫停向庫克群島提供1820萬紐元（約新台幣3.2億元）的預算援助資金。

綜合法新社和路透社報導，紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）的發言人在聲明中表示，紐西蘭對核心領域的資助仰賴雙方高度互信的雙邊關係，而紐西蘭已於6月初決定暫停這項資助。

這名發言人說：「在庫克群島政府採取具體行動，修復雙邊關係並重建信任前，我們也不會考慮提供任何新的大筆資金。」

「紐西蘭希望（庫克群島）迅速採取行動，回應紐方的關切，讓相關援助得以儘快恢復。」

近年來，中國在太平洋地區日益擴大的影響力和其對國家安全的潛在威脅，讓紐西蘭與澳洲日益謹慎。今年1月，紐西蘭政府也已停止向太平洋島國吉里巴斯提供新的發展援助資金。

人口1.7萬的庫克群島是一個主權國家，與紐西蘭維持「自由聯合」關係，共享國家元首和公民權。庫克群島雖能採取獨立的外交政策，但兩國必須就安全、國防和外交政策問題進行協商。

根據紐西蘭政府資料，過去3年，紐西蘭已透過發展計畫向庫克群島提供1億9420萬紐元的援助。

庫克群島總理布朗（Mark Brown）今年2月訪問中國，並與中方簽署一項戰略夥伴協議，內容涵蓋深海採礦到教育獎學金等多個領域，但不包括安全合作。

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紐西蘭對此感到擔憂，表示庫克群島在簽署協議前並未就相關內容與紐西蘭充分協商，違反了雙方自由聯合關係中的規定。

庫克群島政府尚未置評。紐西蘭政府表示，布朗已於6月初接獲紐方決定暫停資助的正式信函。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1140619