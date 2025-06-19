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緯創竹北總部開幕 黃仁勳錄影露面：一起打造AI工廠

2025/6/19 11:59（6/19 12:26 更新）
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代工廠緯創19日舉辦竹北AI（人工智慧）園區開幕典禮，是緯創旗下最大的AI伺服器生產基地，也是在台灣最大投資案。圖為緯創大樓外觀。中央社記者吳家豪攝 114年6月19日
代工廠緯創19日舉辦竹北AI（人工智慧）園區開幕典禮，是緯創旗下最大的AI伺服器生產基地，也是在台灣最大投資案。圖為緯創大樓外觀。中央社記者吳家豪攝 114年6月19日
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（中央社記者吳家豪台北19日電）代工廠緯創今天舉辦竹北AI園區開幕典禮，緯創合作夥伴、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳透過預錄影片表示，緯創7座工廠每季生產24萬台Blackwell電腦，雙方合作不只是建造伺服器，更是為社會打造AI基礎設施，「你們的新工廠進一步強化了能力，滿足我們巨大的需求。」

黃仁勳說，在過去8年中，緯創成為輝達最值得信賴的合作夥伴之一，每一代架構的革新，緯創始終與輝達同行，如今雙方正共同打造出世界上最複雜的電腦，單一機架包含120萬個元件，擁有130兆個電晶體，重達近2公噸。

他表示，憑藉卓越的奉獻精神與敏捷的應變能力，緯創遍布7座工廠的7000名員工，每季生產24萬台輝達Blackwell架構電腦，這不僅僅是製造，更是工藝的極致展現。

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黃仁勳強調，輝達與緯創的合作不只是建造伺服器，更是在為社會打造AI基礎設施，是一種全新的工廠模式「AI工廠」，數據是原料，加速運算是引擎，智慧是最終產品，「你們的新工廠進一步強化了能力，滿足我們巨大的需求。」

他說，輝達與緯創攜手並行，正協助世界擁抱AI，「能與你們共創未來，我們感到無比自豪」，感謝這份夥伴關係與堅持奉獻，也恭喜緯創迎來這個令人振奮的時刻。（編輯：林淑媛）1140619

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