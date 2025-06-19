台師大國際服務團訪馬來西亞 助力華文學校工作坊

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（中央社記者陳至中台北19日電）台灣師範大學國際服務團今年前往馬來西亞，展開為期9天的教育志工行動，包括協助當地華文獨立中學舉辦一系列設計思考導向的工作坊，啟發學生的創意思維與問題解決能力。

台師大今天發布新聞稿指出，國際服務團於14日到22日，走訪馬來西亞吉隆坡、巴生、新山等地華文獨立中學，針對當地青年舉辦一系列設計思考導向的工作坊，課程內容涵蓋領袖訓練、學涯探索、自我認識與團隊協作。

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國際服務團特別為柔佛州寬柔中學古來分校籌備2025成年禮的學生團隊，量身打造設計思考領袖培訓營，活動以設計思考5步驟為教學主軸，搭配小組實作與模組化工具，引導學生從自我認識出發，聚焦成年禮籌辦過程中的實際問題，並激發出具創意與可行性的活動方案。

台師大學務處課外活動指導組老師王建傑表示，這次服務強調「真實場域的體驗與反思」，透過設計思考與服務學習的整合，讓學生深化國際理解、培養跨文化應變能力，也希望未來能持續深耕馬來西亞，推動有意義的在地教育行動。（編輯：張雅淨）1140619