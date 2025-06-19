加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

台師大國際服務團訪馬來西亞 助力華文學校工作坊

2025/6/19 10:55（6/19 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為推動社會實踐與多元文化交流，台灣師範大學114年暑假首度組成國際服務團，前往馬來西亞展開為期9天的教育志工行動。（台師大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年6月19日
為推動社會實踐與多元文化交流，台灣師範大學114年暑假首度組成國際服務團，前往馬來西亞展開為期9天的教育志工行動。（台師大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年6月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北19日電）台灣師範大學國際服務團今年前往馬來西亞，展開為期9天的教育志工行動，包括協助當地華文獨立中學舉辦一系列設計思考導向的工作坊，啟發學生的創意思維與問題解決能力。

台師大今天發布新聞稿指出，國際服務團於14日到22日，走訪馬來西亞吉隆坡、巴生、新山等地華文獨立中學，針對當地青年舉辦一系列設計思考導向的工作坊，課程內容涵蓋領袖訓練、學涯探索、自我認識與團隊協作。

google news透過 Google News追蹤中央社

國際服務團特別為柔佛州寬柔中學古來分校籌備2025成年禮的學生團隊，量身打造設計思考領袖培訓營，活動以設計思考5步驟為教學主軸，搭配小組實作與模組化工具，引導學生從自我認識出發，聚焦成年禮籌辦過程中的實際問題，並激發出具創意與可行性的活動方案。

台師大學務處課外活動指導組老師王建傑表示，這次服務強調「真實場域的體驗與反思」，透過設計思考與服務學習的整合，讓學生深化國際理解、培養跨文化應變能力，也希望未來能持續深耕馬來西亞，推動有意義的在地教育行動。（編輯：張雅淨）1140619

#台師大
#台灣師範大學
#佛州
#馬來西亞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：