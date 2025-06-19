從童書看人權 台韓類似歷史引共鳴

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（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）首爾國際書展本週舉行，林廉恩、黃一文、周見信等繪本作家現場與讀者分享如何以童書形式處理人權、歷史問題等沉重議題，發現在相似的歷史背景下，韓國讀者都相當有共鳴。

首爾國際書展18日至22日在首爾COEX展覽中心舉行，林廉恩、黃一文、周見信在首日傍晚場次參與「小故事大正義：從童書看人權」主題對談，分享創作過程與發想。

黃一文向中央社記者表示，韓國歷史與台灣有些相似之處，發現在韓國收到的讀者回饋和她在台灣收到的回饋幾乎一模一樣，「剛好我本來也想做具有共同情感、外國人也能看得懂的作品」。

她帶來的繪本「從前從前，火車來到小島」，融合了台灣歷史與威權歷史，「韓國人也會覺得是在講他們的歷史」，也能看出書中對戒嚴的暗示。黃一文也指出，首爾國際書展的作品相當多元，讀者對這類沉重議題接受度也蠻高，「有些畫風甚至比我更沉重、更黑暗」。

周見信也說，台韓相似的歷史讓韓國讀者對這類作品更容易有共鳴，他的「來自清水的孩子」第1、2冊在韓國市場反應都相當好。加上近期一些韓星到台灣活動，引起了韓國人對台灣的興趣，「他們會好奇，因為好奇，才會想去理解」。

今天在台灣館舉行座談、日前也在首爾進行韓文版「媽媽商店」宣傳活動的林廉恩分享，韓國讀者對女權相當關心，可能因為近期政局動盪，也開始關注人權議題，「他們跟台灣關心的問題蠻像的，就比較容易有同感」。

兩天都吸引許多讀者參加，關心兒童人權的黃小姐對座談中提到「知道的人很少，不會讓事情就這樣解決，所有成員應該一起思考」印象深刻，她表示，兒童也是這個社會的成員，應該也能參與這個過程。

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第一次接觸台灣作品的趙小姐則說，她對作家為何會以人權相關主題來做童書相當好奇，「作為成人，透過童書向孩子提問、讓孩子也有機會思考的方式令我印象深刻」。

首爾國際書展創辦於1954年，至今已有70年歷史，是韓國規模最大的出版盛會，去年參觀人次達15萬，本屆書展門票更在展前就銷售一空。台灣作為今年主題國，將舉行產業論壇、主題講座、創作者工作坊、文化推廣體驗等60多場活動。（編輯：陳承功）1140619