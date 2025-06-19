9旬翁治主動脈疾病 新式微創手術不開胸不停心跳

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）90歲柯先生曾急性主動脈剝離接受全開胸手術，今年因主動脈弓血管瘤快速擴大須二度手術，醫療團隊選用新式微創主動脈分支支架手術，不開胸、心臟不停跳，風險與恢復時間雙降。

這項新式胸主動脈分支支架植入手術，能夠在維持患者腦部動脈血流的同時，以微創方式治療複雜主動脈弓疾病，林口長庚醫院心臟血管外科團隊成功完成4例胸主動脈分支支架植入手術，使台灣成為繼美國後，率先使用此尖端技術的國家之一，今天透過新聞稿分享成果。

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯表示，最靠近心臟的升主動脈及主動脈弓血管瘤，一來因為靠近心臟，二來因為其分支的血管負責把血液送到頭部，是非常危險的手術區域。

面對這類主動脈弓區域的複雜病變，陳紹緯指出，傳統治療方式需要進行開胸手術，建立體外心肺循環、降低體溫、心臟暫時停止，甚至短暫腦部缺血，雖然有效，但風險相當高。

陳紹緯說，新式的胸主動脈分支支架手術，可取代傳統的開胸手術，一樣有效，但風險更低。整個手術過程不需要30公分的開胸傷口，僅需經由腹股溝、頸動脈、腋下的小切口，在混合手術室下完成，手術時間及出血量都顯著減少，特別是針對高齡高風險病人，可有效降低中風、腎衰竭、心臟衰竭等手術風險。

長庚心臟血管外科團隊利用這項新術式，替90歲柯老先生完成第2次主動脈疾病治療。

柯老先生在6年前因突發性胸痛就醫，確診為急性主動脈剝離，在林口長庚緊急接受全開胸的胸主動脈置換手術，胸口留下一道30公分傷口，挽回寶貴生命。

今年柯老先生因主動脈弓血管瘤快速擴大至6公分，需要再次手術。團隊選用新式胸主動脈分支支架植入手術，讓柯老先生免除再次開胸手術的危險及疼痛。

這次手術歷時3個小時，術後影像顯示分支支架位置良好，雙側頸動脈血流順暢，證實主動脈瘤已完全被分支支架所隔絕。分支支架的引進，讓90歲年長病人也可以安全接受手術。

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桃園長庚醫院副院長葉集孝表示，林口長庚醫院心臟血管外科團隊成功引進胸主動脈分支支架系統，標誌台灣在主動脈疾病治療領域的重大突破。

這項新技術對於解剖結構適合的患者，能提供微創、高效且長期可靠的治療選擇，尤其適合外科手術高風險患者，也提供了過去難以想像的治療可能性。（編輯：陳清芳）1140619