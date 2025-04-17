二尖瓣置換選瓣膜 長庚證實病因考量比年齡關鍵

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）二尖瓣置換手術過去臨床指引，以患者年齡作為主要考量，建議65歲以下患者選用機械瓣膜，65歲以上選用生物瓣膜，但長庚研究團隊透過健保數據分析，證實病因考量比年齡更關鍵。

林口長庚麻醉部副部主任陳俊宇今天透過新聞稿說明研究結果，這項研究共分析台灣健保資料庫2002年至2018年間9201名二尖瓣置換患者，探討不同病因及年齡對存活率影響。結果顯示，不同病因應有更適合選擇的二尖瓣瓣膜，這項研究發表於去年6月國際期刊「國際外科雜誌」。

過去的二尖瓣置換手術臨床指引以患者年齡作為主要考量，陳俊宇說，這項研究結果顯示，不同病因應有更適合選擇的二尖瓣瓣膜，如感染性心內膜炎，是由細菌或其他微生物引起的心內膜感染，研究發現曾在住院期間出現中風的患者，生物瓣可能是更安全的選擇。

針對風濕性心臟病，研究顯示，這類由風濕熱引起的自體免疫疾病，60歲以上患者即可選擇生物瓣，以避免終生服用抗凝血劑可能的傷害；退化性二尖瓣逆流者，70歲以下患者機械瓣存活率較佳；缺血性二尖瓣返流預後較差，無論選擇機械瓣還是生物瓣，對存活率影響都不顯著。

林口長庚心臟血管外科主任、巨量資料及統計中心主任的陳紹緯說，二尖瓣是左心房與左心室間的瓣膜，主要作用在阻止左心室的血液逆流回左心房。當運作出現問題時，病人會有覺得喘不過氣來、體能下降、下肢水腫等症狀，甚至導致心臟衰竭。

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陳紹緯表示，二尖瓣嚴重病患須手術治療，手術方式包括二尖瓣修補或置換手術。通常以二尖瓣修補為先，長期結果較佳，若病況太嚴重不適合修補，才考慮置換，置換手術可選擇使用機械人工瓣膜，或是生物性人工瓣膜，過去建議65歲以下患者選用機械瓣膜，65歲以上選生物瓣膜。

陳紹緯解釋，機械瓣膜優點是耐用性高、再手術機率低，但需要終生服用抗凝血劑以預防血栓，未來若接受牙科等其他手術或侵入性檢查時，要住院調整抗凝血劑藥物。生育年齡女性還須注意藥物可能有致畸胎風險；生物瓣膜的優點則是不需要終生服用抗凝血劑，但瓣膜退化較快。（編輯：陳政偉）1140417