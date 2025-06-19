加熱菸健康風險評估審查 邱泰源：盼3個月內有結果

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（中央社記者張璦台北19日電）目前市面流通的加熱菸，因尚未通過衛福部健康風險評估審查，按菸酒管理法規定為「私菸」，衛福部表示，現有7家業者提出申請，第1家於112年6月底送審，其餘業者也陸續申請，部分卡在補件過程，衛福部長邱泰源指出，已有業者進入最後階段，也希望3個月內有審查結果。

立法院財政委員會今天邀請財政部、衛福部等部會，針對「近三年菸酒管理法對於私菸（含電子煙、加熱菸）查緝成效與菸品健康捐經費分配及運作使用情形」，進行專題報告，並備質詢。

目前並無經衛福部核定通過健康風險評估審查的加熱菸，市面流通的加熱菸均屬「菸酒管理法」所稱的私菸，今天民進黨立委吳秉叡、國民黨立委賴士葆等多位朝野立委關切審查流程與效率，以及審查延遲導致國庫稅捐流失問題。

邱泰源表示，健康風險評估審查一共有7家業者申請，審查涉及人民權利跟公眾健康保護，所以要依照審查辦法，循程序審查，並持科學實證專業進行，必須非常謹慎地辦理，目前已有業者進入最後審查階段。

賴士葆追問有無可能在3個月內搞定，邱泰源回應，「希望能夠」。

財政部長莊翠雲表示，國營的台酒公司是在113年2月送件，針對衛福部所提意見，台酒持續努力調整。

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衛福部國民健康署長吳昭軍說明，第1家業者送審時間是在112年6月底，其餘業者也陸續送審，但有部分業者資料不完整或缺漏須重新補件，台酒經審查後共退件5次，最近一次是在今年4月底，也都有明確告知補件方向，希望3個月內審查能有具體結果，對外界公告。

此外，邱泰源回應賴士葆質詢時也表示，台灣不會開放大麻合法化，電子煙也不合法。（編輯：潘羿菁）1140619