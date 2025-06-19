房市買氣冷 4月預售屋日均揭露111.3戶年減逾7成

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（中央社記者何秀玲台北19日電）信義房屋根據最新實價資料顯示，今年4月全台預售市場揭露件數平均一天111.3戶，較去年同期507.6戶大幅萎縮，年減逾7成，其中六都一天預售揭露件數都不到30戶。

信義房屋18日發出新聞稿。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，預售市場個案表現，有些案子公開仍賣得不錯，但也有不少個案市況冷清，與去年上半年幾乎多數都熱銷市況相比，房市景氣落差大。

曾敬德表示，自從去年央行接連祭出調控措施後，即便是無立即貸款需求的預售市場，也出現風向轉變，買方態度趨於保守，開始精挑細選符合自身需求的個案，購屋行為也更為謹慎。

他認為，整體預售市場已轉為「個案表現」的格局，能吸引買氣的產品，多具備幾項共通條件，包括鄰近捷運站、總價落在自住客可負擔範圍、具規模的大基地規劃，以及整體性價比佳。整體而言，今年329檔期買氣明顯不如往年，市場氛圍略顯清淡。

根據實價預售揭露資料顯示，今年4月全台預售屋交易量大幅下滑，平均每天總揭露件數僅111.3件，較去年同期每天揭露507.6件大幅減少超過7成，呈現明顯降溫趨勢。

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觀察各主要都會區，台北市去年4月平均每天揭露26.0件，今年4月剩7.5件；新北市由81.4件縮減至28.7件；桃園市從94.2件大跌至19.4件；新竹縣市由32.6件降至僅4.0件；台中市從103.8件降至17.6件；台南市由47.6件縮至7.6件；高雄市也由48.5件降為8.3件。

信義房屋表示，整體來看，無論北中南，預售市場在今年4月幾乎全面縮水，反映出市場觀望氣氛濃厚，買氣明顯收斂。（編輯：潘羿菁）1140619