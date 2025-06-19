終身學習券、通行票加碼一成 社教機構暑假活動多

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（中央社記者陳至中台北19日電）教育部今天在律師見證下，以電腦抽取「終身學習券」及「5館通行票」的得獎名單，比原先預計的加碼1成。而暑假期間為社教與文化館所有大量活動，方便親子安排出遊行程。

教育部今年推出「終身學習券」，可抵免社區大學、樂齡大學新台幣1000元學費。終身教育司長梁學政今天表示，共有32萬餘人登記，因參與踴躍，特別再加碼1成的名額，原本預計抽出2萬張，加碼為2萬2000張。

社教館所的5館通行票更為熱門，有45萬餘人登記，預計抽出3000張，今天加碼為3300張。可於今年7月1日起到115年6月30日間，「不限次數」參觀自然科學博物館、海洋生物博物館、科學工藝博物館、海洋科技博物館、台灣科學教育館的常設展（不含特展）。

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梁學政今天幽默地說，為了鼓勵終身學習，各機構都「不惜血本」，希望暑假期間家長可以多帶孩子到社教、文化館所，民眾也可多參與社區大學、樂齡大學的各種課程活動。

教育部、文化部今天舉辦記者會宣傳社教及文化機構暑假活動，今年持續推出集章，可持活動集點卡或手機登入「iMuseum台灣」APP電子集章，參觀各館所集滿3點就能兌換活動推廣品。相關資訊可參考「MUSE大玩家」網站。（編輯：陳清芳）1140619