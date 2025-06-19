北投市場改建案都審過關 預定9月開拆

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（中央社記者劉建邦台北19日電）北市都審會今天討論北投市場改建案，委員提到1樓出入口旁未設臨時休憩的坐椅、大樓外觀配色不佳等，都審會要求提修正資料後通過；市場處表示，預定9月開拆、2031年竣工。

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會上午開會討論包含北投市場新建工程等4案，針對北投市場改建案，都審會聚焦在地下1層的卸貨動線、東北及東南側出入口廣場位置開口等內容。

依都審會資料，北投市場為基地面積6000平方公尺的公共設施用地多目標使用開發案，上次會議已要求改善市場東北及東南側出入口廣場位置與開口等需評估周邊環境與實際使用等內容。

都審會委員審議時說，北投市場量體大，改建後將成為北投區的大型公共建築，當地居民都很期待，此市場改建後的相關規劃應要更審慎評估。

委員認為申設單位規劃改建後市場1樓出入口旁未設置座椅讓消費者可臨時休憩乘坐，屋頂露台應加強種植樹木，近新市街附近1樓出入口規劃較零碎且空間不通透，大樓外牆配色有衝突，粉色系感覺有點髒。

至於大樓外牆配色，申設單位指出，報告書無法呈現相關色彩，針對大樓外牆較寬面積已規劃灰色系，會對委員提出意見進行修改。

都審會主席、台北市都市發展局副局長劉美秀最後裁示，此案討論時間較趕，要求申設單位應對委員意見進行修正，修改後資料送審後就通過。

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市場處會後提供資料表示，北投市場改建案目前正辦理細部設計規劃，經北市都審會通過後，預估今年9月進行拆除工程、2031年竣工。

市場處指出，北投市場改建後將規劃為地上10層、地下5層建物，地下2層至地下5層為停車場、地下1樓至2樓規劃給攤商使用、3樓以上規劃中央及地方政府單位進駐。（編輯：李淑華）1140619