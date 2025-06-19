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台積電盤中下跌25元 台股跌逾300點失守年線

2025/6/19 11:13（6/19 11:30 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北19日電）台股今天開低震盪走低，盤中一度下跌375.05點至21981.68點，失守年線約22284點，權王台積電領跌，盤中下跌25元。今天資金則輪動至CPO矽光子概念股及航太軍工概念股。

加權指數11時5分為22029.06點，下跌327.67點。電子股下跌1.1%、金融股下跌0.7%，代表中小型股票的櫃買指數下跌逾1%。

觀察電子權值股盤中表現，台積電下跌25元為1035元。鴻海下跌2元為154元，聯發科股價為1270元，下跌15元。

CPO矽光子概念股中，弘凱、波若威和聯亞盤中皆上漲逾1%。

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航太軍工概念股盤中表現亮眼，包括台揚以7.89元攻上漲停、豐達科上漲逾6%、雷虎上漲逾8%。

資深分析師簡伯儀向中央社記者表示，受到中東衝突情勢擴大影響，美國電子盤表現弱勢，出現解套獲利。觀察今天台股大盤，盤勢出現較大賣壓，上櫃指數連續2日為回檔走勢，若以伊戰事擴大，可能讓油價與通膨走勢增添變數，也會增添大盤短期均線失守的可能性。（編輯：楊凱翔）1140619

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