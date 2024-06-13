高雄登革熱再增1例本土 疾管署：新1波群聚

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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北13日電）衛福部疾管署今天表示，新增1例本土登革熱，居住高雄市鳳山區，與7日確診的指標個案有共同活動史，且指標個案定序與去年流行病毒株不同，研判為今年新1波群聚。

衛生福利部疾病管制署11日表示，國內新增1例本土登革熱病例，為居住於高雄市的20多歲男性，6日因出現發燒、肌肉痠痛等症狀，7日就醫，經通報及採檢送驗後確診。這是5週以來首例本土，疾管署表示，將進行基因定序，確認是否為去年本土疫情延續，或者是今年第1波本土疫情首例個案。

疾管署發言人曾淑慧今天接受媒體聯訪表示，國內新增1例本土登革熱病例，為居住高雄市鳳山區的40多歲女性，4日出現頭痛、肌肉痠痛等症狀，於11日就醫並通報採檢後確診。

曾淑慧說明，新增病例與鳳山區7日確診的指標個案都居住在鳳山區，於潛伏期有共同活動史，研判為群聚；指標個案病毒定序結果出爐，顯示與去年流行病毒株不同，研判為新1波疫情群聚。

至於登革熱疫情是否有擴大跡象，曾淑慧指出，針對確診個案已匡列約350名密切接觸者，目前採檢皆為陰性且無症狀，並將持續監測；衛生單位也已針對個案及接觸者進行衛教宣導，並於個案居住地、活動地進行擴大疫調、孳生源查核與清除，及化學防治等工作。

疾管署表示，於接獲衛生局通報後，即偕同衛生局至確診者工作地進行環境巡檢，參加高雄市區級前進指揮會議提供防治建議，並派機動防疫隊進行防治後成效評估。

疾管署說明，今年截至6月12日，累計166例本土登革熱確診病例，前164例研判為去年疫情的延續。另外，今年累計104例境外移入病例，高於2020年至2023年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼55例為多，其次為馬來西亞18例及馬爾地夫9例。（編輯：管中維）1130613