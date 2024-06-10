賈新興：鋒面北抬 台灣梅雨季結束

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（中央社記者張雄風台北10日電）台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，對台灣而言，今年梅雨季已經結束，現在鋒面移到中國長江流域以南區域，換長江流域的梅雨季節開始。

中央氣象署昨天指出，由於傳統5月、6月屬於梅雨季，但未來10天預報資訊，台灣附近暫時沒有明顯的鋒面系統，加上偏西南風影響，各地悶熱，有逐漸轉型為夏季天氣的跡象，至於是否還會有持續性的降雨發生，仍需要再觀察。

賈新興指出，今天受微弱西南風影響，中部以南已經有短暫雨，除了桃竹及北苗栗一帶天氣相對穩定外，午後其他地區有局部短暫陣雨。

賈新興說，未來幾天入夜至隔天早上，台中以南易有局部短暫雨，大致上會持續至15日；台東地區則有焚風發生的機率。（編輯：唐聲揚）1130610