早安世界》本週中南部防局部大雨 各地悶熱午後留意短暫雷陣雨
本週中南部防局部大雨 各地悶熱午後留意短暫雷陣雨
氣象署表示，台灣本週主要受西南風影響，中南部地區易有不定時陣雨或雷雨，並有局部大雨，各地午後也要注意局部短暫雷陣雨；各地悶熱，12日至15日東南部留意焚風。氣象署預估，16日至18日仍受西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。（看完整報導）
端午節連假收假 國道11路段恐壅塞南部北向建議上午9時前出發
今天是端午節連假收假日，高公局預估國1北向西螺-埔鹽系統等11路段可能壅塞，提醒南部北向用路人上午9時前出發，中部北向在中午12時前出發。國道交通量預估為115百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。（看完整報導）
獨家／台廠減碳壓力大 台電擬推綠電、低碳等3類價格電力
為紓解供應鏈綠電需求與出口廠商減碳壓力，台電擬將電力分成綠電（含躉購）、低碳、 一般電力等3類，並依排碳量高低訂定不同價格。經濟部表示，會將碳費計費納入定價考量，近期將與環境部討論作法細節。（看完整報導）
反送中運動5週年 在台港人不畏23條立法持續發聲
9日是香港「反送中」運動爆發5週年，香港邊城青年和多個民間團體下午在台北舉辦「#香港自由六月，2024台北遊行—捍衛民主、台港同行」遊行，在台港人不畏23條立法，呼籲台灣持續關注香港情勢、審視中共帶來的威脅，並透過完善庇護機制，保障在台港人生活。（看完整報導）
中國抨擊莫迪友台發文 掀印度政學界挺台聲浪
印度總理莫迪日前回覆賴總統的祝賀推文，稱期待與台灣建立更緊密聯繫，北京為此向印度提出交涉，掀起印度政界、媒體、智庫與學界新一波挺台聲浪。印度國會上議院議員庫瑪8日稱，台灣有自己身分認同，北京應放棄霸凌策略，以外交手腕取代支配。印度智庫政策研究中心戰略研究教授謝蘭尼6日在X說，在中國加強對台恫嚇壓力的情況下，台灣的自治地位及防衛也攸關印度利益，印台間緊密關係應該超越經濟領域。（看完整報導）
拜登移民庇護禁令上路 美墨邊境非法移民減20%
拜登5日實施一項全面性政策，基本上禁止非法越過美墨邊境的移民申請庇護，無人陪伴的未成年、面臨嚴重醫療或安全威脅者以及人口販運受害者除外。美國邊境高官透露，7日非法穿越美墨邊境的移民人數減少，巡邏隊逮捕約3100名非法越境者，比前幾天減少約20%，表示拜登政府的新政策正在遏阻部分非法移民。（看完整報導）
韓國醫師6月18日集體停診 總理：將損害醫界信譽
韓國主要醫師遊說團體韓國醫學會9日宣布，為抗議政府的醫療改革計畫，將於18日全面停診，無視國務總理韓悳洙警告這項行動將損害醫療界信譽。韓國醫師反對在目前3000人基礎上，每年增招2000名醫學生的政策，這是政府醫療改革的核心內容。（看完整報導）
蛋價2個月降12元卻無感？蛋商：從產地到消費端都應適度調降
國內蛋價近2個月來4度調降，累計降幅達新台幣12元，但有民眾指對降價無感，坊間「加蛋仍要加20元」。蛋商9日呼籲，從產地到消費端、整個產業鏈應適度調降，並強調雞蛋報價都是如實反映市場狀況，因應夏季消費力道較弱，部分蛋農甚至是「賠錢養雞下蛋」。（看完整報導）
扯鈴教練魯紀賢共諜案 檢方查出華航職員涉洩總統出訪行程
台北地檢署偵辦扯鈴教練魯紀賢共諜案，去年依違反國安法起訴。檢方查出，華航葛姓前職員涉嫌提供前總統蔡英文出訪行程、鳳翔專案停機坪照片等提供給魯紀賢，正積極偵辦中。中華航空公司回應指出，已配合國安及司法單位完成調查，並召開人評會解僱該員，此事件為個人行為，華航嚴正看待，已立即審視流程作業，強化相關程序。（看完整報導）
專題／挺過風災艱辛路 櫻花鉤吻鮭推復育30年從200尾增至1.8萬
「國寶魚」櫻花鉤吻鮭30年前野外紀錄僅剩200多尾，經多年復育已達1.8萬尾。櫻花鉤吻鮭復育路從1間老建物開始，曾遇颱風一夕間建物、設備全被沖走，但隨著2005年嶄新台灣櫻花鉤吻鮭生態中心啟用，在復育小組努力不懈地研究多年下，總算讓種原庫每年復育1萬尾鮭魚，1/3放流、2/3保種研究。（看完整報導）
開箱老照片》嘉義市新地標 前副總統呂秀蓮參觀射日塔
2002年6月10日，呂秀蓮副總統參觀嘉義公園內的「射日塔」。嘉義市「射日塔」位於日治時期嘉義神社的本殿之處，二戰後改為忠烈祠。1994年忠烈祠被大火燒毀，1999年在原址改建為射日塔，落成後成為嘉義市新地標，可以登高俯瞰嘉義市之美，查德總統等外賓都曾造訪此地。（看完整報導）
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- 早安世界》本週中南部防局部大雨 各地悶熱午後留意短暫雷陣雨2024/06/10 07:19
- 2024/06/09 07:20
- 2024/06/08 07:19
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