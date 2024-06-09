端午節連假10日收假 國道11路段恐壅塞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北9日電）明天是端午節連假收假日，交通部高速公路局預估國1北向西螺-埔鹽系統等11路段可能壅塞，提醒南部北向用路人上午9時前出發，中部北向在中午12時前出發。

今天是端午連假第2天，國道下午陸續出現北返車潮，高公局發布新聞稿指出，壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、北向竹北至湖口；國5北向頭城至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。截至下午5時，國道交通量為71.4百萬車公里。

明天收假日，高公局預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局指出，明天壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

省道方面，公路局表示，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含銜接國道快速公路包含北部台64線接國3中和交流道；中部台74線接國3霧峰交流道：南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國3歸仁交流道及仁德系統。

主要省道幹道像是台61線中彰大橋、鳳鼻至香山、竹南路段、台1線水底寮至楓港路段、台9線蘇花路廊、南迴公路及觀光景點聯外道路包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、中部台21線日月潭路段，南部台3古坑至梅山路段。（編輯：管中維）1130609