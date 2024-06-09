未來一週西南風影響 中南部留意局部大雨

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署今天表示，未來一週台灣主要受西南風影響，中南部地區易有不定時陣雨或雷雨，並有局部大雨，各地午後也要注意局部短暫雷陣雨；各地悶熱，12日至15日東南部留意焚風。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，15日之前天氣變化不大，主要受西南風影響，中南部易有不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，午後各地有短暫雷陣雨，山區留意局部大雨。

張承傳說明，本週鋒面稍稍北抬至長江流域一帶，太平洋高壓逐漸增強；台灣主要以西南風迎風面的中南部地區有短暫陣雨或雷雨，當海上發展強對流移入時，可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風。

張承傳提到，預估16日至18日仍受西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳指出，由於傳統5月、6月屬於梅雨季，但未來10天預報資訊，台灣附近暫時沒有明顯的鋒面系統，加上偏西南風影響，各地悶熱，有逐漸轉型為夏季天氣的跡象，至於是否還會有持續性的降雨發生，仍需要再觀察。

明天各地高溫約攝氏30至34度，12日至15日西南風更強，東南部可能會有焚風；另外，明天至12日馬祖及金門地區易有低雲或局部霧，影響能見度。

張承傳說，雖然少部分模式模擬在菲律賓東方海面有熱帶系統發展的機會，但目前大部分的模式顯示未來一週主要只有雲簇聚集，尚無發展跡象，氣象署會持續觀察。（編輯：管中維）1130609