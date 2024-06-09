連假駁二爆人潮 「法國生活節」2天湧6萬人

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市首次舉辦「法國生活節」，適逢端午連假，前2天吸引約6萬人潮湧入駁二，許多法式美食更是大排長龍。高市府表示，今天是活動最後一天，想參與的民眾要把握機會。

「法國生活節」由高市府、法國在台協會、台灣法國人協會首次攜手合作，6月7日至9日在駁二藝術特區大義倉庫紅磚廊道及大義公園舉行。7日首日湧現近萬人潮，適逢端午連假，昨天第2天更吸引近5萬人潮。

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，很開心第2次舉辦就受到高雄市民、外縣市遊客及眾多國際友人的喜愛，並齊聚高雄感受浪漫與熱情。活動只到今天，提醒想參與的民眾要把握機會造訪駁二，感受南法的夏日風情。

高雄市政府行政暨國際處今天新聞稿表示，法國生活節連2天共吸引約6萬人潮，法式美食讓許多人不畏豔陽大排長龍，高人氣的「酷的夢」芋頭可頌、「畢可思」法式手工香腸全都提前完售。

法國籍的電視節目主持人吉雷米（Remy Gils）說，這場活動是讓全台法國人聚在一起的好機會，也是台法文化交流的橋樑。「法國生活節」也讓他把故鄉法國的文化與物品，帶進他的第2個故鄉台灣。

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除了法式市集，大義公園草地上，還可以體驗法式滾球、兒童足球，欣賞草地馬戲演出等。另外還有法國音樂劇演員John Eyzen、爵士女伶張婷雅、法國樂團KESSADA等演出，為活動掀起高潮。

高雄市政府行政暨國際處表示，高雄流行音樂中心也連3天點亮象徵自由平等博愛的法國國旗色，希望透過法國生活節的多面向的文化體驗，讓台法人民之間互動更緊密，進一步深化台法關係。（編輯：黃世雅）1130609