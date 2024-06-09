端午健康呷粽少沾醬 吃不完收冷凍勿放到結霜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北9日電）明天就是端午節，民間習俗要包粽子、吃粽子。專家提醒，粽子熱量高，除配蔬菜、少沾醬，吃完也要運動；並應避免準備太多、在冷凍庫放太久，若已結霜，就不建議再吃。

衛生福利部國民健康署提醒，每顆200公克的肉粽，熱量約達500到600大卡，60公斤成人需要划2.9小時的龍舟，或慢跑1.2小時才能消耗，可以考慮分食，並少沾醬料、享用食物的原味，飯後多活動，維持健康體態。

不少人會一口氣買很多粽子囤著慢慢吃；馬偕醫院營養醫學中心副主任蔡一賢建議，家有多少人就準備多少，不要放太多、放太久，因為就算放在冷凍庫，溫度也會隨著開關櫃門變化；尤其切勿蒸了粽子之後，吃不完又放回冷凍，建議復熱當次就吃完。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富也指出，如果外觀有結霜，就表示食物已經有離開低溫環境，不建議再吃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

肉粽中沒有甚麼纖維質，常常又不小心一顆接一顆，導致整天肚子都很脹，蔡一賢說，可以搭配花椰菜、玉米筍等燙青菜，或搭配木瓜、小番茄等時令水果，吃完也可以與家人一起出門散步，有助消化。

蔡一賢並說，每年端午前後噎到就醫的人數都會增加，尤其老人小孩居多，建議混用雜糧包粽，讓顏色與微量營養素都更豐富，也較好吞嚥；粽料除了包豬肉，也可以加些豆干，增加植物性蛋白質攝取；另外不少人會搭配醬料，但醬料不僅有額外熱量，也含鈉，注意勿攝取過量。（編輯：陳清芳）1130609