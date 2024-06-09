基隆山崩搶災1週 估晚間土石清完拚11日通車

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市平浪橋通往潮境公園入口處台2線旁山壁3日崩塌，導致交通中斷，公路局預計今天會將土石清運完畢，後續辦理損壞路面刨除加封、邊坡防護及交維設施，為11日通車做好準備。

交通部公路局北區養護工程分局基隆工務段長蔡志盈下午向中央社記者表示，公路局今天動員PC300型挖土機2台、PC200型挖土機5台、傾卸卡車125台、鏟裝車3台、水車2台及多名工程人員全力持續搶災。

蔡志盈說，工區在中午雖下起大雨，但出土不受影響，今天會將崩坍土方清運完畢，土石量與先前預估差不多，約有1萬2000立方公尺。

至於明天工程進度，蔡志盈指出，公路局會針對邊坡覆蓋防護網，並修復遭落石砸壞的道路，將受損路面刨除鋪設瀝青混凝土，並做好交通維護設施，為11日通車做好準備。

有關預估11日上午或下午通車，蔡志盈說，明天若工區下起大雨，受損路面無法鋪設瀝青混凝土，搶災進度恐會受到影響，但仍會趕在11日搶通。（編輯：戴光育）1130609