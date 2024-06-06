基隆潮境公園路口山崩事故 交通部：檢討邊坡監測機制

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（中央社記者余曉涵台北6日電）基隆潮境公園路口山崩，交通部今天指出，除了為了防止再次崩塌進行復建工程外，1個月內也將針對台2線進行檢測，把有逆向坡崩塌位置及有差異侵蝕現象者提升為B級邊坡。

基隆市平浪橋通往潮境公園入口處台2線旁山壁3日下午崩塌，經交通部公路局動員機具搶災，已完成構築第2階施工平台。

立法院交通委員會今天邀請交通部邀請國家運輸安全調查委員會主任委員林信得列席報告業務概況，並備質詢；邀請交通部就「台二線70K崩塌暨道路邊坡滑坡監控作為」進行專題報告，並備質詢。

根據交通部提出的書面報告，坍方規模長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，坍方量達1萬2000立方公尺。

交通部說，公路局已針對86處經檢測評估具危害潛能的邊坡區域新增相關水位觀測井、壁體傾斜管、傾斜計、地錨荷重計、水 壓計、地滑計、地下水位計及CCTV等監測儀器。

交通部表示，為了防止台2線70K邊坡再次崩塌，預計上邊坡再施作岩栓及噴凝土辦理後續復建工作，確保人員安全。

交通部指出，台2線邊坡砂頁岩互層因臨海迎風面易受風化影響，這次災點處因坡面有植披覆蓋，不易判釋坡體內部塊狀厚層砂頁岩節理組數與位態，因此為最高安全考量，短期將在1個月內運用經濟部地質調查及礦業管理中心發布的「山崩與地滑地質敏感區」圖資，辦理套疊台2線臨海C級邊坡，實施UAV建模與特別檢測，並將可能逆向坡崩塌位置及有差異侵蝕現象者，將邊坡等級提升至B級邊坡外，納入優先關注邊坡以科技定期巡檢監測。

交通部指出，台2線臨海公路邊坡穩定，關鍵因素在於地質構造的節理位態，將於年底前委託專業機構運用地質圖，沿線調查研究先初篩出可能崩塌位置，再針對該位置以UAV建模，辦理細部調查評估，中、長期目標115年底建立更完整北海岸公路邊坡管理與監測制度。

交通部表示，省道公路邊坡分級管理所有C級邊坡1個月內進行盤查滾動檢討，有疑慮者提升等級巡檢。（編輯：黃世雅）1130606