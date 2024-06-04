基隆台2線山壁崩塌 謝國樑盼中央助建構邊坡監測

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（中央社記者王朝鈺、黃旭昇基隆4日電）基隆市平浪橋通往潮境公園入口處台2線旁山壁昨天下午崩塌，基隆市長謝國樑今天說，市府針對邊坡監測預算和相關資源仍不足，盼中央協助基隆市建構邊坡監測。

交通部公路局北區養護工程分局分局長陳俊堯指出，現場預估坍方量約1萬2000立方公尺，會先將路面巨石裂解後，用來鋪設第1階平台，預估明天完成後，再往上施作第2階平台，預估6日完成，以提供機具施工空間，接著整理高點邊坡，再由上往下清除土方，預計11日上午完成雙向搶通作業。

謝國樑今天前往現場會勘後表示，台2線在基隆市境內路段很長，已請公路局積極協助針對潛在危險地區做好監測，至於市府養護路段，會動用預算加強監測。

謝國樑表示，除東岸台2線外，基隆市西岸外木山地區沿路也有潛在危險山坡，市府針對邊坡監測預算和相關資源仍不足，除請國民黨立法委員林沛祥向中央爭取相關經費外，也懇請中央協助基隆市建構邊坡監測，避免憾事一再發生。

此外，潮境公園內有海鮮餐廳、國立海洋科技博物館所屬潮境智能海洋館、咖啡廳、火鍋店、燒肉店等店家，有業者表示，端午連假快到了，憂心生意會掉3成至4成，希望能盡快搶通。也有火鍋店業者表示，以往若像今天天氣好，中午時段都快滿座，但今天中午生意少了約5成。

謝國樑指出，有鑑於潮境公園內店家因山壁坍塌交通受阻，生意因而受到影響，6日將協同海科館召開會議，制訂災後振興方案，盼協助受影響店家度過難關。

新北市長侯友宜今天則在道安會報指出，端午連假將至，許多用路人會行駛台2線，新北市政府交通局已與基隆市政府交通處做好疏導方案，宣導利用台62線、台2丁線、基隆市調和街等作為替代道路。（編輯：李錫璋）1130604