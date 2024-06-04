基隆山崩釀2傷 1人腹腔出血術後穩定、1人可出院

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆市平浪橋旁山壁昨天崩塌，大量土石滑落造成王姓男子和陳姓男子受傷送醫。醫院今天表示，王男腹腔出血經緊急手術後生命徵象穩定；陳男肩胛骨和肋骨骨折，今天可以出院。

台2線70公里處基隆市平浪橋通往潮境公園入口處旁山壁，昨天下午突然崩塌，當下至少有4輛車遭落石直接衝擊，其中2輛車內人員自行脫困並未受傷。

不過，貨車駕駛46歲王姓男子被救出時頭部受有外傷，另有1輛貨車被落石推至岸際，40歲陳姓男子獲救時嘴唇因被碎石擊中流血，手臂受到擦傷，2人均送往基隆長庚醫院治療。

基隆長庚醫院急診室主任吳俊毅今天表示，王男經電腦斷層等檢查後，腦部並未出血，但腹腔出血有很大的血腫，經緊急手術直到今天凌晨才結束，目前生命徵象穩定，會先送至加護病房觀察數日，待情況穩定後才能出院。

吳俊毅說，陳男肩胛骨和肋骨骨折，經昨晚觀察後病況穩定，今天應該可以出院。（編輯：李錫璋）1130604