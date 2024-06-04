基隆山崩 李孟諺：1個月內盤查鐵公路良好邊坡

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）基隆潮境公園路口昨天下午發生嚴重坍方。交通部長李孟諺今天說，事故點表面正常，為外觀良好C級邊坡，卻有深層風險，1個月內將盤點省道、國道及雙鐵是否有類似狀況。

李孟諺上午陪同行政院長卓榮泰在台北郵件處理中心視察國際郵包查驗管制措施，結束後接受媒體訪，針對潮境公園（台2線70K）路口的坍方事件後續，說明交通部的做法。

李孟諺說，昨天台2線坍方的邊坡，自從4月3日花蓮強震後，公路局都有巡檢，邊坡表面看來正常，植披也都很好，沒有出現會崩塌的現象，昨天坍方看起來是地震後，加上連日的豪雨，產生深層土石鬆動，未來會全面檢視這種外觀看起來良好的C級邊坡，及早發現是否有深層風險。

除了省道外，李孟諺也要求國道、台鐵及高鐵的C級邊坡，也同樣要盤點是否有類似狀況，希望1個月內有結果。（編輯：陳清芳）1130604