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基隆山崩2階施工平台完工 清除坡頂浮石

2024/6/5 17:04（6/5 17:26 更新）
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基隆市平浪橋通往潮境公園入口處的台2線旁山壁3日發生崩塌，4日已完成第1階段施工平台，公路局5日出動10輛破碎機、2輛傾卸卡車、3輛鏟裝車和1輛水車及工程人員全力搶災，已完成構築第2階施工平台。中央社記者王朝鈺攝 113年6月5日
基隆市平浪橋通往潮境公園入口處的台2線旁山壁3日發生崩塌，4日已完成第1階段施工平台，公路局5日出動10輛破碎機、2輛傾卸卡車、3輛鏟裝車和1輛水車及工程人員全力搶災，已完成構築第2階施工平台。中央社記者王朝鈺攝 113年6月5日
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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市平浪橋通往潮境公園入口處台2線旁山壁3日下午崩塌，經交通部公路局動員機具搶災，已完成構築第2階施工平台，今天下午開始清除坡頂浮石，以確保後續施工安全。

公路局指出，現場預估坍方量約1萬2000立方公尺，昨天已完成第1階段施工平台，公路局今天出動10輛破碎機、2輛傾卸卡車、3輛鏟裝車和1輛水車及工程人員全力搶災，已完成構築第2階施工平台。

公路局北區養護工程分局基隆工務段長蔡志盈表示，基隆市下午雖下起雨，但施工不受影響，開始坡頂浮石清除作業，完成後，接續會展開降階出土作業，預估每天會出土約2000立方公尺。

公路局表示，台2線為基隆、新北、宜蘭間的觀光道路，對於貨運或民生運輸尚不至於有重大影響，公路局已規劃交通中斷期間替代路線，民眾可從台2線73K+380轉台2丁線轉（102市道）逢甲路、（北123）調和街接回台2線69K+500。

至於受影響客運路線，公路局指出，包括首都客運1579路線（影響八斗子站後3站）、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線，及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99等共計9線公車，客運業者將配合改道行駛且部分站位不停靠，請乘客留意最新乘車資訊。（編輯：張銘坤）1130605

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