基隆山崩現場通車 預計年底前完成邊坡復建

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市潮境公園平浪橋入口處台2線旁山壁3日下午崩塌，導致交通中斷，經連日搶修今天下午2時通車。公路局表示，預計年底前完成邊坡復建，將研議自動化監測系統掌握邊坡狀態。

交通部長李孟諺、基隆市長謝國樑、國民黨立法委員林沛祥上午前往現地視察搶修進度，並聽取公路局長陳文瑞、公路局北區養護工程分局分局長陳俊堯簡報。公路局已在邊坡旁堆疊3層混凝土塊，並在距混凝土塊3公尺處放置紐澤西護欄作為第2層防護。

李孟諺受訪表示，由於土石清理進度順利，且受損路面昨天已重新鋪設，原本預估明天通車，提前今天下午2時開放通行，現場因保留6公尺緩衝帶，路幅寬度會稍微縮減，速限會降至時速25公里，請用路人行經此路段留意速限。

陳俊堯指出，3日下午坍方造成交通雙向阻斷，公路局動員辦理災害搶修，總共動員挖土機57輛次、傾卸卡車370輛次，及工程人員243人次全力搶災，原本預計土方約1萬2000立方公尺，最後共清運1萬3248立方公尺。

陳俊堯表示，通車初期會在平浪橋頭派遣人員全天候監看，發現坡面異常時，以無線電通知兩端保全人員，實施車輛只出不進管制，後續包含地質調查、施工設計、發包等約需要3個月，預計年底前完成邊坡復建，之後會研議以自動化監測系統掌握邊坡狀態，以利預作準備。

3日山崩發生當下，現場共有9輛汽車、2輛機車受損，其中一輛貨車被落石推至岸際，駕駛40歲陳姓男子肩胛骨和肋骨骨折，送醫治療後日前已出院，另一名貨車駕駛46歲王姓男子腹腔出血，經手術後已轉到普通病房接受治療。（編輯：蕭博文）1130610