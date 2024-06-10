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基隆潮境公園路口坍方提前搶通 下午2時開放通行
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基隆潮境公園路口山崩搶修提前完成 下午2時開放通行

2024/6/10 12:07（6/10 12:31 更新）
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基隆市平浪橋通往潮境公園入口處台2線旁山壁3日下午崩塌，導致交通中斷，經交通部公路局連日趕工，原本預估11日搶通，提前到10日下午2時開放通行。中央社記者王朝鈺攝 113年6月10日
基隆市平浪橋通往潮境公園入口處台2線旁山壁3日下午崩塌，導致交通中斷，經交通部公路局連日趕工，原本預估11日搶通，提前到10日下午2時開放通行。中央社記者王朝鈺攝 113年6月10日
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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市潮境公園入口處台2線旁山壁3日下午崩塌，導致交通中斷，交通部長李孟諺今天說，原本預估明天通車，由於搶修進度順利，提前今天下午2時開放通行。

基隆市長謝國樑、國民黨籍立法委員林沛祥上午陪同李孟諺現場勘查，李孟諺受訪表示，目前土石清理進度很順利，受損路面昨天已重新鋪設，原本預估明天通車可提前，今天下午2時開放通行。

李孟諺說，現場因保留6公尺緩衝帶，路幅寬度會稍微縮減，速限會降至時速25公里，請用路人行經此路段留意速限，現場會派遣人員隨時監控以便應變，希望能對紓解端午連假收假車流有所幫助，後續針對坡面也會展開永久性保護工程。（編輯：唐聲揚）1130610

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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基隆市潮境公園入口處台2線旁山壁3日崩塌，導致交通中斷，交通部長李孟諺（前中）10日到現場勘查表示，搶修進度順利，下午2時開放通行。中央社記者王朝鈺攝 113年6月10日
基隆市潮境公園入口處台2線旁山壁3日崩塌，導致交通中斷，交通部長李孟諺（前中）10日到現場勘查表示，搶修進度順利，下午2時開放通行。中央社記者王朝鈺攝 113年6月10日
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