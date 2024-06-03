本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
潮境公園路口坍方
新聞專題
潮境公園路口坍方2/12
首頁 / 社會

基隆潮境公園路口坍方 1.2萬立方公尺土石崩落

2024/6/3 21:18（6/3 21:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市中正區北寧路潮境公園路口處3日下午發生土石崩落，消防局指出，初判土堆下沒有受困情況，現場7部車輛及2部貨車人員都已自行脫困。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
基隆市中正區北寧路潮境公園路口處3日下午發生土石崩落，消防局指出，初判土堆下沒有受困情況，現場7部車輛及2部貨車人員都已自行脫困。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆3日電）台2線70公里處基隆市潮境公園路口、平浪橋入口處旁山壁今天下午突然崩塌，道路雙向中斷，公路局晚間表示，崩塌面積達4400平方公尺，土石約1萬2000立方公尺，預估最快11日上午搶通。

交通部公路局長陳文瑞晚間在現場舉行記者會表示，台2線70公里處山壁今天下午2時30分崩塌，以無人機3D建模後，發現土石從40公尺處高點落下，崩塌面積達4400平方公尺，土石估計約1萬2000立方公尺。

陳文瑞說，現場較為巨大石塊約有50顆，最重約100噸，必須先將巨石裂解後再以卡車清除，公路局出動4輛挖土機和3輛破碎機等機具，在基隆端和瑞濱端同步清除，晚間也會調派大型破碎機到場，估計最快11日上午搶通。

交通部公路局北區養護工程分局分局長陳俊堯指出，搶通後會先將靠山側圍起作為緩衝區，避免落石掉落危及用路人安全。

陳俊堯說，研判山壁因地震加上豪雨，使得關鍵岩鬆動，大塊岩石滑動後帶動整個坡面滑落，會先在2天內將停車場旁路面落石清空，讓停在停車場車輛脫困。

至於搶通工程是否會漏夜施工，陳俊堯表示，考量坡面尚未穩定，近期又可能下雨，施工人員在夜間若看不到上邊坡會很危險，晚間視線時不佳時會停工，天亮後再趕工。

陳俊堯說，原則上會先將塊石打碎後，用來製作便道路基供挖土機通行，以便讓挖土機從上方邊坡逐步降挖下來，塊石一旦滑動會產生很大動能，如果從道路面往上清除塊石，上方邊坡可能再度傾滑造成施工人員危險。

陳俊堯說，公路局在民國109年間，委託顧問公司以無人機空拍建模方式巡查，此路段邊坡當初研判為中度風險，現場崩塌山壁表面植栽非常茂密，平日巡拍時也未見裸坡或落石崩落，下午突然發生崩塌公路局也感到錯愕，至於此路段前後邊坡高度風險部分，公路局已施作防落石網和防落石柵，近日會請顧問公司再度評估。（編輯：方沛清）1130603

基隆潮境公園路口（台2線70K）處3日下午突然崩塌，公路局表示，有9部車及1部機車被土石掩蓋受困，所幸僅2人受到輕傷，北區養護工程分局基隆段仍在現場搶修中。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
基隆潮境公園路口（台2線70K）處3日下午突然崩塌，公路局表示，有9部車及1部機車被土石掩蓋受困，所幸僅2人受到輕傷，北區養護工程分局基隆段仍在現場搶修中。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
延伸閱讀
基隆潮境公園路口山崩 波及9車人員全脫困2送醫基隆潮境公園路口山崩阻斷交通 謝國樑勘災允諾儘快搶通基隆潮境公園路口山崩2輕傷送醫 小黃運將還原脫困經過基隆山崩 北市消5車13人、2犬和2無人機馳援蘇花公路坍方阻斷 南澳工務段：拚深夜恢復單線通行端午前水氣偏多 全台有雨留意土石鬆軟基隆潮境公園路口山崩2人輕微撕裂傷 初判縫合完就可出院
陳文瑞
花蓮強震後 蘇花新增崩塌落石源達數百公尺高蘇花安環評初審通過 公路局：目標121年完工
潮境公園路口坍方
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
基隆潮境公園路口坍方 卓榮泰：確保安全盡速通車
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：