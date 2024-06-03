基隆潮境公園路口山崩2人輕微撕裂傷 初判縫合完就可出院

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（中央社記者高華謙、王朝鈺基隆3日電）基隆市1處山壁今天下午崩塌，2人輕傷送醫。院方說，1人頭皮撕裂傷、1人身體多處挫傷、嘴唇撕裂傷，正評估肩膀狀況，如沒重大手術需求，2人縫合完畢應該就可出院。

基隆市潮境公園路口、北寧路平浪橋入口處旁山壁今天下午2時許突然崩塌，據了解，山壁崩落當下，至少有4輛車遭落石直接衝擊，發財車駕駛46歲王姓男子受困車內，救出時頭部受有外傷，另有1輛貨車被落石推落邊坡，40歲陳姓男子獲救時嘴唇因被碎石擊中流血，手臂受擦傷，2人均送往基隆長庚醫院治療。

長庚醫院醫師說明，2人都輕傷且意識清醒，其中1人頭部挫傷，頭皮也有撕裂傷，評估頭部傷勢縫合完畢就可離院；另1人肩膀、胸部與大腿多處挫傷，暫無發現明顯骨折，不過下唇撕裂傷需要縫合，肩膀狀況也正在評估中，如果沒有其他重大手術狀況，應該今天晚間就可出院。

基隆市長謝國樑下午前往長庚醫院探視傷者後接受媒體聯訪時說，傷者餘悸猶存，不過因2人都屬壯年，傷勢沒有特別嚴重、也沒有生命危險，是不幸中的大幸。

謝國樑表示，受傷的陳姓民眾是基隆人；另1名王姓男子住新北市中和區，因工作關係經過此路段，發生崩塌事故後自己爬出來。

謝國樑說，王姓男子有表達希望回車上取回手機、鑰匙等私人物品，但因車子還留在現場，且王男傷勢尚未痊癒，因此已請對方先休息，如果經評估不一定要住院，將協助先安置在基隆的飯店，明天再回車內取物，也已請辦公室人員與傷者保持聯絡，做好後續照顧與離院安排。

針對民眾財損，謝國樑說，他主觀希望提供協助，不過還是要釐清權責歸屬問題，如果政府要賠償，也有政府賠償要件與程序要走，「我個人是願意表達，希望多提供一些關懷給他們，包括他們的損害」，會積極請法制與相關團隊往這方向推進。（編輯：方沛清）1130603