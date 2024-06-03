基隆潮境公園路口坍方 研判地震降雨釀災估6/11搶通

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）基隆潮境公園路口（台2線70K）處今天下午發生嚴重坍方，交通雙向阻斷。公路局北區養護工程分局研判是地震及降雨造成，預估11日也就是端午連假後，才會搶通。

公路局發布新聞稿，今天坍方處現場為潮境公園停車場，有9部車及1部機車被土石掩蓋受困（其中1部車疑似被坍方推至下邊坡），目前掌握2人輕傷後送基隆長庚醫院，北區養護工程分局基隆段仍在現場搶修中。

公路局指出，根據北分局的資料，坍方地點的上邊坡非歷史性災害邊坡，民國108年及109年時，曾利用UAV及空載光達、地面光達建立3D模型，經評估結果非屬高風險路段。

不過，經花蓮4月3日強震後的餘震影響，加上昨天鋒面降雨，導致岩塊鬆動。

公路局北區養護工程分局初估，坍方規模長度50公尺、高度30公尺、寬度30公尺，坍方量達2萬2000立方公尺。

目前，事故現場已成立前進指揮所，由分局長擔任指揮官，廠商機具6部怪手在現場待命，消防局搜救人員仍搜救中，等搜救告一段落，機具即進場搶修，會先將受困車輛拖離災區暫置，另因現場有大量巨石，最大規模約重80噸，需使用破碎機裂解，相當費時且邊坡上方仍有巨岩掉落風險，公路局北區養護工程分局初估需至6月11日上午可搶通。

北分局說，台2線為基隆、新北、宜蘭間的觀光道路，交通中斷期間，汽車尚可由替代路線台2線接台62線轉台62甲線，機車也可由台2丁線接台5線回台2線，對於貨運或民生運輸尚不至於有重大影響。

公路局目前公布的替代道路，汽車由台2線73K接台62線，於台62線暖暖交流道迴轉向東至四角亭交流道接台62甲線，接回台2線63K+500，汽車改替代道路繞行估約多10分鐘；機車由台2線73K+380轉台2丁線轉台5線（南榮路）接回台2線往基隆。

公路局另清查受影響客運路線，包括首都客運1579路線公車（影響八斗子站後3站位）、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等共計9線公車，配合改道行駛且部分站位不停靠，請乘客多加留意最新乘車資訊。（編輯：李亨山）1130603

影片來源：中央社攝影看世界

基隆市潮境公園路口、北寧路平浪橋入口處3日坍方，基隆市政府公布替代道路，提醒民眾改道行駛。（圖取自基隆市政府交通處klcg.gov.tw）