基隆山崩 北市消5車13人、2犬和2無人機馳援

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）基隆市北寧路潮境公園路口處今天下午發生土石崩落，波及9車釀2輕傷，幸全員脫困。台北市消防局表示，第一時間就派先遣小組馳援救災，共計5車、13人、2犬和2架無人機。

消防局下午發布新聞稿表示，基隆市中正區北寧路潮境公園路口今天下午2時28分發生土石崩落事件，造成民眾受傷、車輛受困和道路中斷，經接獲災勤通知後，第一時間就派遣台北市搜救隊先遣小組出發前往災害現場支援救災，共計5車、13人、2犬和2架無人機。

消防局說，在本次救災任務中，先於下午2時55分接獲相關訊息，下午3時7分派遣搜救隊5輛救災車、13名搜救隊人員及2隻搜救犬馳援，並於下午3時47分抵達災害現場。

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此外，消防局第一時間也調度數名警義消無人機操作人員前往支援，利用無人機技術進行現場勘查，提供災害現場地理圖資，協助搜救人員執行搜救行動。

消防局說，台北市搜救隊抵達現場後，隨即依現場指揮官指派執行各項任務，並呼籲民眾避免前往事發地點，以確保搜救工作順利進行，將持續關注災情狀況，並通知北市搜救隊人員待命，若有相關需求將全力配合。（編輯：方沛清）1130603