基隆潮境公園路口山崩2輕傷送醫 小黃運將還原脫困經過
2024/6/3 17:23（6/3 17:55 更新）
（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆市潮境公園路口、北寧路平浪橋入口處旁山壁今天下午2時許突然崩塌，大量土石掉落，截至下午4時許，現場可見車輛內受困人員都已脫困，所幸僅2人受到輕傷。
據了解，山壁崩落當下，至少有4輛車遭落石直接衝擊，發財車駕駛46歲王姓男子受困車內，救出時頭部受有外傷，另有1輛貨車被落石推落邊坡，40歲陳姓男子獲救時嘴唇因被碎石擊中流血，手臂受到擦傷，2人均送往基隆長庚醫院治療。
現場另有2輛休旅車被土石掩埋，經消防人員查證後，2名駕駛已自行脫困沒有送醫，台北市已出動2隻搜救犬到場，協助搜索土石內是否仍有人員受困。
此外，一旁停車場也有多輛車遭土石砸中受損，其中計程車司機鄧姓男子受訪表示，今天和妻子開車前來基隆旅行，將車停在停車場後，在整理車內物品時，妻子往外一看，發現有名年輕人大喊「有落石」，原本僅有少數落石，當下他警覺危險，這名年輕人還停留在此拍照，但也沒有再理會。
鄧男指出，未料過了10分鐘後，突然聽到巨石撞擊車尾，車輛往前推移，妻子也撞上擋風玻璃，當下慌張之餘，他立即發動車子將車窗降下試圖爬出車外，但脖子卡在玻璃，正好有名婦人經過協助他脫困，接著他再救出妻子。
事發當下，基隆市長謝國樑在議會接受質詢，立刻趕赴現場瞭解，謝國樑說，他在第一時間已請交通處發布交通中斷資訊，請用路人改道，另坍方處旁設有供漁船加油點，已請工務處加強防護，市府也會盡快瞭解搶通單線通行時程。（編輯：方沛清）1130603
影片來源：中央社
影片來源：中央社攝影看世界
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