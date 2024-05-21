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震災後梅雨季將至 登山注意林道崩塌風險增

2024/5/21 14:02（5/21 14:36 更新）
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4月花蓮地震、5月梅雨季將至，農業部林業及自然保育署南投分署21日表示，轄管11條林道雖編列經費維護，但地震後若再降雨，邊坡落石及崩塌風險增加，提醒山友注意。圖為郡大林道32.5公里處維護現況。（南投林業分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年5月21日
4月花蓮地震、5月梅雨季將至，農業部林業及自然保育署南投分署21日表示，轄管11條林道雖編列經費維護，但地震後若再降雨，邊坡落石及崩塌風險增加，提醒山友注意。圖為郡大林道32.5公里處維護現況。（南投林業分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年5月21日
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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）林業保育署南投分署今天表示，梅雨季將至，轄管11條林道雖編列經費不定期維護，但403花蓮地震後若再降雨，邊坡落石及崩塌風險增，林道可能無預警中斷，提醒山友注意。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，轄管各林道是林務經營、自然資源保育交通動線，汛期可能因颱風、豪大雨等天災引發坍方落石，今年因4月地震頻繁及餘震不斷，加上5月梅雨季將至，加劇林道邊坡土方鬆動，易有大量土石崩塌可能。

南投分署指出，雖逐年編列經費針對轄管林道執行不定期維護，仍呼籲民眾規劃登山活動應考量自身體力、掌握最新氣象情報及山況，妥善準備才入山。

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南投分署表示，目前轄管林道共11條，依重要性分為主要林道1條9.16公里、次要林道3條共70.56公里，一般林道7條共62.53公里，逐年編經費維護林道，因年度經費有限及配合業務需求，部分林道無法即報即清，評估落石崩塌情況後，視天氣及施工安全進場清理。

南投分署呼籲，地震後若降雨，邊坡落石及崩塌風險增加，恐導致林道無預警中斷受阻，登山步行日程可能增加，建議納入風險考量，民眾可至南投林業分署官方網站「政府資訊公開」選項，點選「林道現況」查詢南投分署轄管11條林道最新路況。（編輯：郭諭儒）1130521

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