蘇花安環評過初審 落石路段以隧道、攔石柵因應

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（中央社記者張雄風台北14日電）花蓮403規模7.2地震造成災情，公路局推動蘇花安計畫增加用路安全，將採攔石柵、長隧道因應落石路段。環評委員今天建議土石方產生量處理運輸要有完整評估，同意環評過初審。

環境部召開「台9線蘇花公路安全提升計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

交通部公路局長陳文瑞在會中表示，403地震受到影響比較嚴重的路段是和平路段以南，未來幾年落石可能更頻繁；公路受損當下往北的交通改船運，然而當時中橫也受損，往南需要繞道南迴公路，因此蘇花安有其迫切性。

根據資料，在「東澳至南澳」段部分，總長9.3公里，包括4.7公里隧道、3.8公里橋梁及0.8公里的路堤；「和平至和中」段總長為5.5公里，包括4.8公里的橋梁及0.7公里的路堤；「和仁至崇德」段總長為15.1公里，包括10.2公里的隧道、3.1公里的橋梁及1.8公里的路堤，擬以橋梁跨越大清水溪續以2號隧道穿越國家公園。

公路局並針對403地震檢討。「東澳至南澳」段採長隧道迴避災損路段，套疊農業部農村水保署403地震崩坍判釋1號隧道南、北口均無災損；「和平至和中」段邊坡落石災損，鄰近或位於此計畫高架橋下方，後續養護採擋牆、落石防護網、攔石柵或明隧道等提升路段抗災能力。

至於「和仁至崇德」段，大清水、匯德及崇德等路段邊坡落石、崇德車站西側大規模坍方餘震加連續降雨造成沿線多處落石，小清水橋土石流等；將採長隧道迴避落石災損路段，並以崇德外環高架橋迴避崇德車站西側坍方。

環評委員表示，此計畫的土石方產生量非常大，鐵公路土石方運輸暫置、轉運的說明，諸如隧道鑽炸的碎石處理，處理地點須交代如噪音、粉塵等影響、並擬減輕措施。

此外，環委指出，此計畫施工便道非常多條，建議開發單位擬訂恢復計畫，其中在國家公園內施工便道就近9公里，道路開發土方如何處理，應如何配合國家公園討論。

環委也建議，不同廢水的處理方式不同，須加強評估沿線處理設施的設置地點及面積是否足夠，以及建議評估施工廢水是否能回收再利用。

有環委提到，蘇花公路前前後後已投入非常高的資本，期望公路局能以生態道路的角度來思考，提高當地生物多樣性。

經閉門會議討論後，建議此案補充修正通過，將送環評大會審查。（編輯：管中維）1130514