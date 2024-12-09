本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國軍主動披露共軍空域保留動態 學者：展現偵察嚇阻
首頁 / 生活
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 生活

台灣觀光協會將設獎學金 觀光研訓院114年成立

2024/12/9 16:30（12/9 16:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北9日電）台灣觀光協會將設立觀光發展研究獎學金，鼓勵學生提出有創意的研究和建議，此外，交通部觀光署預計明年正式成立觀光研訓院，培養人才。

台灣觀光協會今天舉辦捐贈人年會暨成立68週年慶祝茶會，台灣觀光協會會長簡余晏致詞時表示，已經向董事會提案，將提供觀光發展研究獎學金給校園學子，鼓勵各種領域研究生提出對觀光發展有創意的研究和建議。

除了獎學金外，台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭致詞時透露，觀光署預計在明年將成立觀光研訓院，在行銷推廣上，也將有專屬的法人機構。

針對觀光業人力不足的問題，行政院長卓榮泰指出，他承諾政府會在最短時間內解決人力不足的問題，各方面會配合產業的需求，全面與業界合作。

卓榮泰說，在403地震後，花蓮觀光受到很大的衝擊，但在公路局、觀光署等努力下，花蓮觀光已經逐步恢復，「我要把長春祠還給中橫，要把太魯閣還給全世界」，目前花蓮觀光旅遊補助執行率已經超過88%，他希望透過生態旅遊、運動、體育、鐵道及農村旅遊等方面，帶動更多國際旅客來台。

卓榮泰表示，如果產業有建議，可以向觀光署或者台灣觀光協會表達，政府會儘快調整腳步。

台灣觀光協會指出，會中也聚焦全球及台灣觀光趨勢、消費數據洞察及產業永續實踐，邀請Visa台灣區總經理黃慧琴、雲品溫泉酒店總經理張羽，以及印太戰略智庫執行長矢板明夫等講者分享關鍵趨勢與觀點，盼為台灣觀光產業拓展新視野。（編輯：管中維）1131209

延伸閱讀
來台國際旅客逾700萬人次 日本重回客源市場冠軍花蓮自由行補助經費將用罄 12/14活動截止強震又遇接連颱風 太魯閣長春祠開放初估延半年民怨國旅貴又難玩不如出國 專家盤點台灣觀光4大致命傷
卓榮泰
卓榮泰：向外擴張霸權主義最終會受到全世界唾棄卓榮泰：行政院接受國會監督 但不應面對不合理霸凌
葉菊蘭
圓山飯店文化新景點 重現百年前台灣神社神龍風采吸引外國旅客再來台 抽5千元10月起加碼為2次機會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
卓榮泰：向外擴張霸權主義最終會受到全世界唾棄
27
更多編輯台推薦新聞：