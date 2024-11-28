本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

強震又遇接連颱風 太魯閣長春祠開放初估延半年

2024/11/28 14:18（11/28 15:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
太魯閣國家公園因0403強震重創，颱風接連襲台使災情擴大；太管處指出，第一代長春橋的混凝土引橋退役後改為賞景平台，在颱風康芮侵襲期間，因溪水暴漲遭沖毀。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月28日
太魯閣國家公園因0403強震重創，颱風接連襲台使災情擴大；太管處指出，第一代長春橋的混凝土引橋退役後改為賞景平台，在颱風康芮侵襲期間，因溪水暴漲遭沖毀。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）太魯閣國家公園因0403強震重創，又遇到接連颱風災情擴大，復原進度受影響，部分工程要重新設計。太管處指出，原訂今年底重新開放的長春祠，預計延後到明年暑假後。

0403強震後，太魯閣多處災點，太魯閣國家公園管理處預估至少7年後才能全區開放，原本7案復建工程已經發包、陸續動工，又遇到颱風凱米、康芮等影響，災害範圍擴大。

太管處副處長林忠杉今天接受媒體聯訪指出，多重災害讓原設計不符需求，部分復建工程需要重新設計規劃，復原進度受影響。

林忠杉指出，原計劃年底開放的長春祠地區，因11月初颱風康芮影響進度且災情擴大，依目前工程進度，可能會延到明年暑假後才會比較明朗，實際開放時間還得看明年梅雨季影響狀況，各項工程進度都會在官網宣布。

林忠杉說，原本7案復建工程都已經動工，碰上接連颱風擴災，需要重新設計評估，原則上6案可持續動工，其中「布洛灣上下台地」則因颱風新增崩塌處，需要變更設計後再動工。

林忠杉說，最近天氣較穩定、地震不多，已要求廠商在安全許可狀況下，加派人力趕工，讓復原進度趕上期程規劃，朝向民國120年全區開放的目標努力，盼遊客多多包容。

太魯閣國家公園管理處今天舉行成立38週年處慶，同時發表「方舟太魯閣」影片，這部歷時2年拍攝完成的影片，收藏園區珍貴物種、高山環境等，也記錄到0403強震後峽谷地景變化。

「方舟太魯閣」片長23分鐘，有中、英文版本，由5個單元組成，即日起會在太魯閣遊客中心簡報室每天播放，也會上傳太魯閣國家公園Youtube。（編輯：謝雅竹）1131128

#太魯閣
#太魯閣國家公園
#太管處
#太魯閣國家公園管理處
#林忠杉
#長春祠
林忠杉
太魯閣牌樓遭卡車撞損 結構未受損將依原樣修復
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：