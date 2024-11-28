強震又遇接連颱風 太魯閣長春祠開放初估延半年

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）太魯閣國家公園因0403強震重創，又遇到接連颱風災情擴大，復原進度受影響，部分工程要重新設計。太管處指出，原訂今年底重新開放的長春祠，預計延後到明年暑假後。

0403強震後，太魯閣多處災點，太魯閣國家公園管理處預估至少7年後才能全區開放，原本7案復建工程已經發包、陸續動工，又遇到颱風凱米、康芮等影響，災害範圍擴大。

太管處副處長林忠杉今天接受媒體聯訪指出，多重災害讓原設計不符需求，部分復建工程需要重新設計規劃，復原進度受影響。

林忠杉指出，原計劃年底開放的長春祠地區，因11月初颱風康芮影響進度且災情擴大，依目前工程進度，可能會延到明年暑假後才會比較明朗，實際開放時間還得看明年梅雨季影響狀況，各項工程進度都會在官網宣布。

林忠杉說，原本7案復建工程都已經動工，碰上接連颱風擴災，需要重新設計評估，原則上6案可持續動工，其中「布洛灣上下台地」則因颱風新增崩塌處，需要變更設計後再動工。

林忠杉說，最近天氣較穩定、地震不多，已要求廠商在安全許可狀況下，加派人力趕工，讓復原進度趕上期程規劃，朝向民國120年全區開放的目標努力，盼遊客多多包容。

太魯閣國家公園管理處今天舉行成立38週年處慶，同時發表「方舟太魯閣」影片，這部歷時2年拍攝完成的影片，收藏園區珍貴物種、高山環境等，也記錄到0403強震後峽谷地景變化。

「方舟太魯閣」片長23分鐘，有中、英文版本，由5個單元組成，即日起會在太魯閣遊客中心簡報室每天播放，也會上傳太魯閣國家公園Youtube。（編輯：謝雅竹）1131128