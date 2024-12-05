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花蓮自由行補助經費將用罄 12/14活動截止

2024/12/5 09:28（12/5 10:33 更新）
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圖為花蓮七星潭風景區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北5日電）花蓮自由行補助的經費即將用罄，觀光署今天宣布，評估補助經費執行情形，12月14日為活動最後一天，12月14日當晚入住仍可獲得住宿優惠折抵，請民眾把握機會至花蓮住宿。

今年受到0403花蓮地震及入夏接連颱風影響，花蓮旅遊場慘澹，為吸引旅客到花蓮縣自由行，交通部觀光署祭出旅遊補助，根據花蓮觀光補助推3.0 plus措施，從11月7日到12月20日，按月提供補助第1晚新台幣1000元，第2晚1500元住宿折抵。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，11月起3.0及3.0 plus方案啟動後，活動執行成效成長5成，11月下旬旅館住房率達4成、民宿則逾5成，已達去年同期水準。

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觀光署指出，花東自由行住宿優惠活動為民眾先住宿、先折抵，預算用罄即會宣布結束，經評估補助經費執行情形，12月14日為活動最後一天，12月14日當晚入住仍可獲得住宿優惠折抵，請民眾把握機會至花蓮住宿。

觀光署表示，花東振興方案執行迄今約6個月，政府動用第二預備金投入高達10.6億元經費，過程中持續滾動檢討執行情形，為鼓勵民眾踴躍赴花東地區旅遊更是加碼再加碼，其中花蓮好樂園2折優惠及Taiwan PASS台鐵版2人同行1人免費優惠已於113年11月30日執行完畢，受惠人次達12萬人次。（編輯：李淑華）1131205

#花東
#花蓮縣
#交通部觀光署
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