太魯閣晶英酒店挺過震災 又因颱風受創暫停營業

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）受0403地震影響，太魯閣晶英酒店上月13日重新開放，不到1個月又因颱風康芮造成山區道路受損、水源中斷，業者今天公告，即日起暫停旅宿服務至明年1月15日。

太魯閣晶英酒店位於太魯閣國家公園天祥地區，0403地震曾做為救援基地，收容數百名受困山區的遊客，好不容易挺過震災、中橫公路搶通放行，相隔7個月重新開放，卻又因颱風康芮再次受創。

太魯閣晶英酒店今天透過臉書粉絲團宣布，即使做足準備，仍無法抵禦無情的風雨，供應飯店水源的白楊步道與祥德寺步道遭沖刷毀壞，山區電力正在整頓中、也暫時失去穩定水源，代表飯店無法於近期順利營業。

太魯閣晶英酒店公告，即日起至明年1月15日暫停旅宿服務，將全力投入修復工作，若有更新或調整會於官網公布。

針對停業期間已訂房的遊客，太魯閣晶英酒店指出，將逐一電話與簡訊聯繫，若持有2024住宿券，有效期限展延至2025年9月30日。

台8線中橫公路大禹嶺至閣口（110.1k~184.5k）路段已經搶通，因仍有修復工程，目前每天僅開放上午8時至上午9時、中午12時至下午1時、下午4時至下午5時30共3時段通行，夜間封路管制。（編輯：郭諭儒）1131108