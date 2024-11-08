本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

太魯閣晶英酒店挺過震災 又因颱風受創暫停營業

2024/11/8 13:27（11/8 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）受0403地震影響，太魯閣晶英酒店上月13日重新開放，不到1個月又因颱風康芮造成山區道路受損、水源中斷，業者今天公告，即日起暫停旅宿服務至明年1月15日。

太魯閣晶英酒店位於太魯閣國家公園天祥地區，0403地震曾做為救援基地，收容數百名受困山區的遊客，好不容易挺過震災、中橫公路搶通放行，相隔7個月重新開放，卻又因颱風康芮再次受創。

太魯閣晶英酒店今天透過臉書粉絲團宣布，即使做足準備，仍無法抵禦無情的風雨，供應飯店水源的白楊步道與祥德寺步道遭沖刷毀壞，山區電力正在整頓中、也暫時失去穩定水源，代表飯店無法於近期順利營業。

太魯閣晶英酒店公告，即日起至明年1月15日暫停旅宿服務，將全力投入修復工作，若有更新或調整會於官網公布。

針對停業期間已訂房的遊客，太魯閣晶英酒店指出，將逐一電話與簡訊聯繫，若持有2024住宿券，有效期限展延至2025年9月30日。

台8線中橫公路大禹嶺至閣口（110.1k~184.5k）路段已經搶通，因仍有修復工程，目前每天僅開放上午8時至上午9時、中午12時至下午1時、下午4時至下午5時30共3時段通行，夜間封路管制。（編輯：郭諭儒）1131108

#太魯閣
#台8線中橫公路
#太魯閣晶英酒店
延伸閱讀
花蓮地震上班途中遇落石受困 晶英酒店員工獲救：以為會沒命五月天高雄花蓮「一路向東」公益演唱會延至2025年1月花蓮自由行補助加碼 最高可拿5000元
受颱風康芮影響，花蓮太魯閣山區水源、電力受損，太魯閣晶英酒店宣布，即日起暫停旅宿服務至2025年1月15日，將全力投入修復工作，若有更新或調整會於官網公布。（太魯閣晶英酒店提供）中央社記者張祈傳真 113年11月8日
受颱風康芮影響，花蓮太魯閣山區水源、電力受損，太魯閣晶英酒店宣布，即日起暫停旅宿服務至2025年1月15日，將全力投入修復工作，若有更新或調整會於官網公布。（太魯閣晶英酒店提供）中央社記者張祈傳真 113年11月8日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：