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來台國際旅客逾700萬人次 日本重回客源市場冠軍

2024/12/6 10:37（12/6 11:14 更新）
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桃園機場入境查驗區排隊人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北6日電）交通部觀光署今天公布最新統計，今年來台灣的旅客截至12月3日，已逾700萬人次，仍持續成長；其中，日本重回來台客源市場冠軍寶座，約118萬人次。

觀光署今天發布新聞稿，113年來台旅客人數繼11月12日突破112年全年來台總數649萬人次後，截至12月3日已超過700萬人次；相較於去年同期約570萬人次來台，12月份的來台旅客人數應可持續穩定成長，觀光署正攜手各縣市政府及各觀光產業公協會一起合作，積極向國際旅客招手，繼續衝刺。

觀光署分析目前各國來台人數，日本重回來台客源市場冠軍寶座，約118萬人次，其次為港澳市場，約116萬人次，兩客源市場均已逾100萬人次規模，韓國市場也近90萬人次。

觀光署說，美國市場受惠於國籍航空今年開航、增班及多次加強台灣旅遊恢復常態的安全宣傳與主題行銷，來台旅客已近60萬人次，成為第4大市場，超越疫前水準，表現亮眼。

交通部原本訂今年來台旅客目標為1200萬人次，因陸客未開放來台，下修為1000萬人次，之後又因花蓮發生大地震影響，來台旅客未如預期，觀光署先前預估750萬人次沒問題，希望再努力提升，明年仍以1000萬人次為目標。

觀光署說，今年以海外布局設置旅客服務推廣中心為策略，包括已陸續成立印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎、加拿大溫哥華等4處，預計12月20日將再增設菲律賓馬尼拉的台灣觀光服務分處（Taiwan Tourism Information Center,簡稱TTIC），明年增設西雅圖TTIC及雪梨TTIC，提升服務量能及觸角，繼續擴大觀光市場利基。

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除積極加強國際行銷推廣之外，觀光署也大力推動各國家風景區建構低碳旅遊環境，拓展國內遊憩據點國際知名度。2024年全球綠色目的地百大故事獎揭曉，台灣共7個目的地與2個綠色業者榮登榜單，創下9年來最多的得獎紀錄。

另外，台灣獲得非伊斯蘭合作組織旅遊目的地（Non-OIC Destinations）全球第3名肯定，也是同志旅遊指數亞洲排名第一的國家、美國商務旅遊雜誌「環旅世界」（Glo bal Traveler）公布2024年第12屆休閒生活風格獎（Leisu re Lifestyle Awards），台灣再度榮獲「亞洲最佳休閒旅遊目的地」的殊榮。（編輯：陳政偉）1131206

#日本
#觀光署
#交通部
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