民進黨團：花東快、環島高鐵條例若通過 將聲請釋憲

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（中央社記者王揚宇台北13日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤等人今天質疑，下午要協商花東快、環島高鐵特別條例草案，但藍白擬聯手推出的新版本還是違憲，過去審查過程也宛如失速列車，倘若最終強行通過，民進黨團將聲請釋憲。

至於是否促請行政院提出覆議，吳思瑤說，這是行政院的權限，民進黨團尊重行政權的決定，但會做好釋憲準備。

立法院長韓國瑜下午將主持黨團協商，研商國民黨立委傅崐萁等人所提環島高速鐵路建設特別條例草案、花東快速公路建設特別條例草案等。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄及副幹事長洪申翰、林楚茵今天在立法院召開「傅崐萁強押光速審查，國會民主坐上失速列車」記者會，並舉過往立法院審查前瞻基礎建設特別條例及其第一期特別預算的過程，與花東快、環島高鐵特別條例草案進行對比。

吳思瑤說，不管是傅崐萁版的花東快、環島高鐵特別條例草案，還是藍白聯手推出的版本，都是換湯不換藥，踰越憲法第70條及大法官釋字第391號、613號解釋，立法權凌駕行政權，要用粗糙的立法強制要求行政部門編列預算，違反憲法的權力分立原則。

吳思瑤說，傅崐萁所提的花東快、環島高鐵、國道6號東延花蓮建設特別條例草案等3大錢坑法案，金額高達新台幣N兆元，但在委員會審查時總共花了10分50秒，對比立法院2017年審查前瞻條例及其第一期特別預算，當時花了155天，沒有一個步驟是快轉跳號、坐上失速列車。

吳思瑤說，民進黨團支持交通建設，但程序正義不能跳號，下午就要協商花東快、環島高鐵特別條例草案，民進黨團希望能逐條討論，如果不得以要在院會表決時，也希望能爭取在院會發表意見，進行最終條文辯論的機會。

吳思瑤指出，如果在院會表決，不幸被藍白輾壓通過，民進黨團會尋求大法官釋憲，因為這些版本違反憲法及好幾個大法官釋字的精神，黨團會聲請釋憲，這些案子最終也將被送進憲法法庭。

此外，媒體報導指出，這兩案通過後，民進黨立委將促行政院提覆議。吳思瑤指出，這是行政院的權限，未來的新閣揆是否提出，民進黨團尊重行政權的決定。（編輯：蘇志宗）1130513