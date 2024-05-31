傅崐萁批不清楚條文就覆議 卓榮泰：兩院有法定程序

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（中央社記者陳俊華台北31日電）國民黨立委傅崐萁今天質詢時，要求行政院說明立法院職權行使法修法哪裡窒礙難行，行政院長卓榮泰說，尚未收到立法院公文。傅崐萁則說，連條文都搞不清楚就要提覆議，是對國會嚴重的汙辱。

立法院今天進行施政總質詢。國民黨立委傅崐萁質詢時指出，行政院多次說要針對立法院職權行使法修法提出覆議案，請問哪裡窒礙難行。

卓榮泰答詢時說，實在非常抱歉，到目前還沒收到立法院正式來文，一定要看到條文內容、仔細斟酌，才能夠依據。

傅崐萁表示，身為行政院長，竟然不了解通過的內容、條文，怎麼就主動說要提覆議案，「你連條文都搞不清楚，就提出覆議，這無非是對國會嚴重的汙辱」。

卓榮泰說，他在施政報告中提到，行政院會依憲法所定程序，提出救濟。傅崐萁質疑，立法院通過的條文都是公告周知、網路上都有，「院長可能沒有上網習慣，請你的秘書及早告訴你」，不要執政者當家鬧事，為反對而反對，對立法院非常不尊重。

卓榮泰表示，兩院間是有正當法定程序，他跟立法院長韓國瑜間應該是公文往來，而不是飛鴿傳書。

傅崐萁也問，總統賴清德何時會到立法院國情報告；依照立法院剛三讀通過的立法院職權行使法，立法院大約6月10日左右會送出、總統府公告約10天，6月20日前後會有正式法律版本。

卓榮泰表示，只要立法院正式邀請送到總統府，當賴總統看到邀請內容，就會做出決定，賴總統在選前政見發表會時說會依憲法、立法院職權行使法規定，「當時認知跟現在認知，一定要一致」。如果立法院能在合憲、合法程序下，「我想總統會審慎考量」。

另外，傅崐萁表示，離岸風電才是真正的「2兆錢坑」，第一、第二階段價差相當大。卓榮泰說，投資初期有很多基礎建設、技術移轉，如果有時間可以到彰化、台中去看看，多少風機列在那，這就是國家基礎建設、能源轉型的成果。

傅崐萁說，國民黨團與民眾黨團提出最終版的環島高鐵、花東快速道路、國道6號等，請民進黨不要再造謠，沒有什麼新台幣2兆元的錢坑法案，並強調不舉債、不編特別預算、不用基金，希望比照台灣高鐵採BOT方式進行。

卓榮泰說，他的看法一樣，要向人民講，沒有2兆元的花東建設，政府對花東民眾的交通安全非常重視，已經使用3000億元中長期建設，包括「台9線蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）的820億元；花東快今年8月將有期末報告，共同為花蓮鄉親做更多事。（編輯：林興盟）1130531