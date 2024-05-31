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卓榮泰：政府絕無監控人民 盼檢調速釐清王義川案

2024/5/31 14:50
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（中央社記者陳俊華台北31日電）國民黨立委傅崐萁今天質詢時，要求說明政府是否有能力用手機訊號監控人民。行政院長卓榮泰說，政府絕對沒有，電信業者也沒提供相關資訊給任何人或機構做分析，個案已進入檢調程序，希望能儘速釐清。

立法院今天進行施政總質詢。國民黨立委傅崐萁質詢時，播放民進黨政策會執行長王義川說能用手機訊號定位，分析參與活動民眾的影片，質疑國家機器是否有在監控人民。

卓榮泰答詢時，連說3次「沒有」，他表示，這件事情包括電信業者都對外澄清，沒有提供相關資訊給任何人或機構做任何分析。傅崐萁追問，有沒有能力監控人民，卓榮泰說，「政府絕對沒有」。

傅崐萁指出，疫情期間政府就是用電子圍籬監控人民，現在還在用疫情時的監控模式，監控反對者。卓榮泰說，用「監控」兩字形容疫情期間所有公務人員、醫療團隊的努力，對他們相當不好，這絕對不是監控。

卓榮泰說，傅崐萁指的個案已進入檢調程序，希望能儘速釐清。傅崐萁問，國會是否需要聽證調查權，卓榮泰則說，已經有司法單位在調查，相信司法。（編輯：林興盟）1130531

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