是否贊成廢死？ 卓榮泰：不宜說出太多個人主張

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（中央社記者范正祥台北31日電）國民黨立委洪孟楷今天質詢時，要求行政院長卓榮泰表態是否支持廢死。卓榮泰說，他沒有能力去影響、左右大法官，身為行政院的負責人，在大法官作出任何決定之前，他不宜說出太多個人的主張。

立法院今天進行施政總質詢。洪孟楷質詢時，呼籲卓榮泰一定要謹記在心，死刑能嚇阻一定的犯罪，多數民意也認為不宜廢死。

卓榮泰表示，現在沒有廢死的法令，但是大法官的解釋，位階是很高的；大法官解釋有國家法律憲法的位階，一定會產生影響和效果。

卓榮泰指出，行政院和立法院的功能，是怎樣把台灣的治安做得最好，不管有沒有廢死，把治安這件事情做好，是大家共同的責任。

另外，洪孟楷質詢時也請卓榮泰表達對於詐騙的感受。卓榮泰說，非常深惡痛絕，他希望立法院儘速通過行政院送請審議的「打詐新4法」，讓執法人員可以有更多的利器。

談及新內閣推動「五打七安」，打擊黑、金、槍、毒、詐，保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，卓榮泰表示，可以在過去好的基礎上繼續努力。（編輯：林興盟）1130531