民眾黨立委促壯世代政策 卓榮泰請陳時中督導規劃

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（中央社記者郭建伸台北31日電）民眾黨立委吳春城今天在立法院會質詢倡議政府應屏除過去老人政策思維、重視壯世代族群，並要求行政院設立專案小組。行政院長卓榮泰備詢表示，他會請政務委員陳時中提出完整報告，行政院會朝此方向有效規劃。

卓榮泰今天率內閣團隊赴立法院進行施政方針報告並備質詢。

吳春城質詢指出，他長期倡議壯世代概念，而台灣明年將進入超高齡社會，65歲以上人口占25%，而少子化與高齡化是一體兩面，但目前行政部門規劃高齡政策都停留在1970年代思維，政策面多停留在衛福部，其他部會都屬「插花」，恐導致未來社會經濟停滯。

吳春城表示，現在各部會有些法規用詞都有歧視年齡問題，例如45歲以上稱中高齡、65歲稱老人，甚至交通法規認為75歲以上駕駛有危險之虞。他呼籲，卓內閣在國家希望工程中重視壯世代族群議題，並設立行政院層級的專案推動小組，由副院長或政委督導。

已經65歲的卓榮泰笑說，他自己就是吳春城口中的壯世代，他願意一起跟吳春城關心壯世代議題。

卓榮泰表示，行政院一直都有在努力，過去政府在高齡社會白皮書提出37項策略、105項措施，因應超高齡社會對策也有345項工作，但仍需加強整合，他會請專任的政委陳時中提出完整報告，而行政院一定會朝此方向有效規劃。

吳春城表示，他跟陳時中很好，疫情的1197天都在配合陳時中，不過最重要的是翻轉整體策略，但應該要拋棄銀髮組的思維，否則設計出的政策不會有人想用。

卓榮泰表示，他會督促政委跟部會以個人覺醒、企業參與、國家政策三位一體觀念，以壯世代為本位制定規劃。（編輯：蘇龍麒）1130531