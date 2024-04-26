柯文哲促政院設壯世代委員會 修法營造長者友善職場

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（中央社記者郭建伸台北26日電）民眾黨主席柯文哲今天表示，即便叫年輕人回家生孩子，人口結構改變是20年後的事，因應人口老化，應推廣壯世代計畫，除修正妨礙65歲以上人口繼續工作法令，行政院底下應設置跨部會的壯世代委員會。

民眾黨立委吳春城發起成立壯世代政策及產業發展促進會（壯促會），今天舉行成立大會，除由吳春城擔任會長外，也邀請國民黨立委洪孟楷、民進黨立委莊瑞雄、民眾黨立委黃珊珊、前國發會主委陳美伶、前國健署長邱淑媞、前立委林為洲擔任副會長，並邀請柯文哲致詞。

柯文哲致詞表示，台灣現在面對少子化、高齡化問題，目前出生率是全世界最低，若按照這速度發展，台灣在2050年的65歲以上人口將達到1/3。他回憶，他2014年剛接任台北市長時，當時台北市65歲以上人口是14%，但2022年已超過20%，反映老人占比在很短時間上升。

柯文哲表示，勞保之所以會破產，是因為1980年時制定的政策，已不符合台灣現在的人口結構，最近外界會討論如何提高生育率解決人口老化，但他認為，即便現在叫年輕人趕快回家生孩子，人口結構改變也是20年後的事，台灣應在現行人口基礎上解決問題。

柯文哲表示，很多人問他怎麼會找吳春城擔任不分區立委，當時有很多傳言，但主因是他曾聽過吳春城演講倡議壯世代議題，剛好符合台灣這個時代的需求。

談及如何落實壯世代政見，柯文哲指出，第1是公務機關應去標籤化，以後不再稱銀髮族、老人、長者，一律改叫壯世代；第2是將未來可能倒閉的大學轉型成「第三人生大學」；第3，解決年齡造成的數位落差；第4，修正妨礙65歲以上人口繼續工作的法令；第5，行政院底下應設置壯世代委員會，協調跨部門工作。

吳春城表示，成立壯促會只是一個開端，期盼政府各部門在擬定政策時都能屏除舊思維，並制定出真正符合符合當前人口現狀的政策。（編輯：潘羿菁）1130426