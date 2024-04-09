民眾黨團擬修法嚴懲兒少性剝削行為 杜絕性產業鏈

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（中央社記者陳俊華台北9日電）藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像引發大眾撻伐。民眾黨團副總召黃珊珊今天說，將提出修法嚴懲兒少性剝削行為，杜絕性剝削產業鏈，並強化平台下架手段，將兒少性剝削加害者重點列管防止再犯。

台灣民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊與立委吳春城、陳昭姿上午舉行「保護兒少完善修法，嚴懲數位性暴力」記者會。

黃珊珊說，去年1月立法院才三讀通過數位性暴力四法，但施行後還是有網路論壇持續販售、散布兒童或少年的性影像，顯然無法嚴懲性影像產業鏈。

黃珊珊強調，目前黨團修法原則包括，首先，希望嚴懲兒少性剝削行為，應就被害者年齡、露骨程度、殘虐程度、加害者資歷，訂定不同量刑標準，「散布越多、量刑越重」。

第二，希望杜絕性剝削產業鏈，提高相關罰則。購買者目前罰則都在1年以下有期徒刑，通常只會易科罰金、緩刑，法院量刑會讓這些購買者認為不會付出太高代價。

第三，網路平台業者知道有犯罪嫌疑或是接受警方通報後，應強制在24小時下架，將修法強化下架手段。第四，影片流出到境外網站後很難要求下架，相關機關應強化跟國際交流、遏阻影像流到國外網站被散布、閱覽。

黃珊珊認為，應建立侵害兒少罪犯的相關資料庫，性侵犯、數位性暴力可能長期、重複犯罪，就性侵犯、兒少性剝削加害者應納入社會安全網中重點列管，防範重複犯罪。

黃珊珊說，民眾黨團將召開公聽會，把各界意見和執行面上碰到的問題一併提出修法。至於刑度要提高多少，她則表示，因為法才修完沒多久，各界都有不同意見，希望在會中聽取意見後，訂出適合台灣的刑度標準。

此外，陳昭姿表示，公聽會將重新檢視目前對於保護兒童權益的安全網，到底哪裡有不足或缺失，最好有預防及懲治的效果；除提高加害者刑度外，也要進行強制性的治療。另外也要保護受害者隱私、提供心理輔導、法律援助等。

吳春城說，地方政府應成立性騷擾防治中心，讓受害者有庇護所；企業方面，性別工作平等法應簡化申訴流程，並列為工作場所勞動檢查項目；網路業者要有主動預警的AI機制，若有關兒少性剝削影片上線時，應立即下架，否則將開罰。（編輯：林淑媛）1130409