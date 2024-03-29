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TikTok：對外聯繫對象不分黨派 尋求解決潛在疑慮

2024/3/29 09:26（3/29 10:02 更新）
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示意圖。（圖取自pixabay圖庫）
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（中央社記者吳家豪台北29日電）媒體報導，短影音平台TikTok擬拜會立委，盼支持TikTok在台灣享有公平待遇。TikTok今天說明，對外聯繫對象不分黨派，目的是為了針對解決潛在疑慮，尋求外界意見。

TikTok透過公關公司霍夫曼，以書面聲明回覆中央社記者的查證指出，TikTok向來對外聯繫對象不分黨派，包含執政黨民意代表、政務官、黨務主管，以及其他政黨。

TikTok表示，「對外聯繫是為了針對解決潛在疑慮尋求外界意見，並且說明透過哪些方式維護TikTok台灣社群安全。」

有關曾經或規劃聯繫哪些對象，TikTok並未提供相關細節，也沒有具體說明「潛在疑慮」。

聯合報28日報導，TikTok近期透過公關公司戰國策在立法院展開遊說，並發函給立委聯繫拜訪信函，內容強調公司與中國大陸無關、資料絕不會遭陸方使用，盼立委支持讓TikTok在台灣享有「公平待遇」。

民眾黨立委吳春城是戰國策創辦人，遭指牽涉其中。吳春城28日下午透過影片表示，他本人與TikTok毫無關聯，也沒有接獲通知與邀請，對整件事情毫無所悉，若對TikTok拜會資訊需進一步了解，應直接聯繫TikTok，與他毫無關聯。（編輯：張均懋）1130329

#TikTok
#台灣
#吳春城
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